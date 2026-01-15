الكونفدرالية – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد المصري.. والقناة الناقلة

يستعد الزمالك للعودة للمنافسات القارية في بطولة الكونفدرالية الإفريقية بلقاء المصري.

واختتم الزمالك مشواره في كأس عاصمة مصر الفوز أمام المصري بهدفين نظيفين.

وسيلعب الزمالك أمام المصري في الجولة الثالثة بمرحلة المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وفاز الزمالك في الجولة الأولى أمام زيسكو يونايتد الزامبي بهدف نظيف، قبل التعادل خارج أرضه أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بهدف لكل فريق.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بالمجموعة الرابعة في الكونفدرالية برصيد 4 نقاط، خلف المصري المتصدر برصيد 6 نقاط.

ولم يتحدد بعد موعد مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

موعد المباراة والقناة الناقلة

ستقام المباراة يوم الأحد 25 يناير الجاري.

وستبدأ في الساعة التاسعة مساءً.

وستقام المباراة في استاد برج العرب.

ويدير المباراة طاقم التحكيم من جورج جاتوجاتو حكم ساحة، ويعاونه كل من إيمري نيونجابو و رينوفات بيزوموريمي مساعدين ورودريج بيرجيريمانا حكم رابع.

واختار "كاف" المغربي حمزة الحجوي مراقبا عاما على المباراة، في حين يراقب الحكام الموريتاني عبد الرحمن كيلي.