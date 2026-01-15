في الجول يكشف بندا في عقد إعارة مصطفى العش إلى المصري

حدد النادي الأهلي والمصري تفاصيل عقد إعارة مصطفى العش في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن العش سينتقل للمصري على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري.

وتم وضع بند يتيح التمديد لموسم إضافي في حال موافقة جميع الأطراف (اللاعب والأهلي والمصري) على ذلك.

وسبق أن مصدر من المصري لـ FilGoal.com: "توصلنا للاتفاق لضم مصطفى العش من الأهلي، ويتبقى الاتفاق مع اللاعب على البنود الشخصية".

وانضم العش من زد للأهلي في يناير 2025 على سبيل الإعارة، وفعّل الأهلي بند الشراء بشكل نهائي في الصيف.

صاحب الـ 25 عاما يشغل مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر وتوج مع الأهلي الموسم الماضي بلقب الدوري المصري.

وخاض العش مع الأهلي 21 مباراة واكتفى بصناعة هدف وحيد في جميع المسابقات.