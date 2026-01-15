بحضور تريزيجيه.. موعد المؤتمر الصحفي لمواجهة نيجيريا

يقام المؤتمر الصحفي للمنتخب المصري قبل مواجهة نيجيريا يوم الجمعة.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نيجيريا السادسة مساء السبت، في مباراة تحديد المركز الثالث من كأس الأمم الإفريقية.

وعلم FilGoal.com أن المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر سيقام الساعة 12:30 ظهر غد الجمعة.

ويحضر المؤتمر الصحفي حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب المنتخب المصري.

وعلى الجانب الآخر يحضر إريك شيل المدير الفني لمنتخب نيجيريا، وويلفريد نديدي لاعب النسور.

وخسر منتخب مصر أمام السنغال بهدف نظيف، فيما سقط منتخب نيجيريا أمام المغرب بركلات الترجيح في مباراتي نصف النهائي.

وحضر تريزيجيه كافة المؤتمرات الصحفية للمنتخب المصري منذ بداية البطولة.

موعد مباراة مصر ضد نيجيريا

تقام مواجهة مصر أمام كوت ديفوار يوم السبت الموافق 17 يناير 2026.

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب محمد الخامس في كازابلانكا

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

ويعلق على المباراة علي محمد علي.