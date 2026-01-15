كأس عاصمة مصر - المقاولون العرب ينتصر على سيراميكا ويحجز بطاقة التأهل لربع النهائي

الخميس، 15 يناير 2026 - 22:15

كتب : FilGoal

إسلام جابر - المقاولون العرب - سيراميكا كليوباترا

حجز المقاولون العرب بطاقة التأهل لربع نهائي كأس عاصمة مصر بالفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد.

وشارك سيراميكا كليوباترا حامل اللقب بفريق الشباب بعدما تأكد عدم صعود الفريق للدور المقبل.

وسجل إسلام جابر هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 33.

وأصبح المقاولون العرب رابع المتأهلين بعد المصري وبتروجت وطلائع الجيش.

ويحتل ذئاب الجبل المركز الثاني برصيد 11 نقطة خلف طلائع الجيش المتصدر بـ 13 نقطة في المجموعة الأولى.

ويتأهل أول وثاني وأفضل فريقين احتلا المركز الثالث من المجموعات الـ 3 لربع النهائي.

وضمن المقاولون العرب بطاقة التأهل حتى إذا احتل المركز الثالث في مجموعته كون أعلى عدد من النقاط سيحققه أي فريق في المجموعتين الثانية والثالثة هو 10 نقاط.

إسلام جابر المقاولون العرب سيراميكا كليوباترا كأس عاصمة مصر
