الزمالك ينهي مشواره في كأس العاصمة بثنائية أمام المصري

أنهى الزمالك مشواره في بطولة كأس عاصمة مصر بالفوز أمام المصري بهدفين نظيف في إطار الجولة الأخيرة لحساب المجموعة الثالثة والتي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية.

أحرز هدفي الزمالك البرازيلي خوان بيزيرا من ضربة جزاء في الدقيقة 21، وأحمد شريف في الدقيقة 90+7.

وسجل بيزيرا الهدف الأول عن طريق ضربة الجزاء حصل عليها بنفسه بعد عرقلة من كريم بامبو، ليسددها البرازيلي في شباك محمود حمدي حارس المصري.

فيما أضاف أحمد شريف الهدف الثاني بعد انفراده بالحارس إثر تمريرة من ناصر منسي.

وتأهل المصري إلى الدور ربع النهائي رغم توقف رصيده عند 11 نقطة في المركز الأول.

وينتظر الفريق البورسعيدي موقف مباراة زد أمام كهرباء الإسماعيلية المقررة يوم السبت في الجولة الأخيرة لمعرفة ترتيبه في المجموعة.

ويحتل زد المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

أما الزمالك فودع البطولة قبل خوض مواجهة المصري.

الفريق الأبيض رفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع متساويا مع الاتحاد السكندري.

ويلتقي الاتحاد السكندري 7 نقاط أمام حرس الحدود صاحب المركز الأخير بنقطة وحيدة يوم السبت المقبل.

ويتمسك زعيم الثغر بفرصة العبور إلى ربع النهائي في حال تحقيقه الفوز لينتظر موقفه من احتلال الوصافة أو التأهل ضمن أفضل فريقين من أصحاب المركز الثالث في المجموعات الثلاث.

التشكيل

المصري:

محمود حمدي - عمرو سعداوي - أحمد منصور - محمد هاشم - عبد الوهاب نادر - عمر الساعي - موجيشا - حسن علي - زياد فرج - أحمد شرف - كريم بامبو

الزمالك:

محمد عواد - أحمد خضري – أحمد مجدي – السيد أسامة – محمد إبراهيم - يوسف وائل – محمد حمد – آدم كايد - شيكو بانزا – عدي الدباغ – خوان بيزيرا.

تفاصيل المباراة:

نال يوسف وائل مدافع الزمالك بطاقة صفراء في الدقيقة السادسة بسبب التدخل العنيف على لاعب المصري عمر الساعي في منتصف الملعب.

وأرسل محمد حمد لاعب الزمالك كرة عرضية أمامية في الدقيقة 11، ولكن غير متقنة وصلت سهلة الى حارس فريق المصري.

وفي الدقيقة 18، نال خوان بيزيرا ضربة جزاء بعد عرقلة من كريم بامبو، سددها البرازيلي بنفسه ليمنح فريقه هدف التقدم في الدقيقة 21 بعد التأكد من صحة ضربة الجزاء عبر تقنية الفيديو.

ونال عمر الساعي بطاقة صفراء في الدقيقة 24 بسبب الاعتراض على الحكم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، أجرى نبيل الكوكي تبديلات هجومية لإدراك التعادل فدفع بمحمد الشامي وأحمد القرموطي وعبد الرحيم دغموم ومنذر طمين بدلا من أحمد شرف وزياد فرج وكريم بامبو وحسن علي.

وتألق عواد في الدقائق الأخيرة وتصدى لانفراد أمام منذر طمين ليحافظ على شباكه نظيفة.

ومن هجمة مرتدة في الدقيقة 90+7 مرر ناصر منسي الكرة إلى أحمد شريف المنفرد بالمرمى ليسجل في الشباك مسجلا الهدف الثاني للزمالك.

وأطلق بعدها الحكم صافرة النهاية بفوز الزمالك بهدف نظيف في ختام مبارياته بالبطولة.