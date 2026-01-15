الزمالك ينهي مشواره في كأس العاصمة بثنائية أمام المصري

الخميس، 15 يناير 2026 - 22:09

كتب : FilGoal

آدم كايد - الزمالك

أنهى الزمالك مشواره في بطولة كأس عاصمة مصر بالفوز أمام المصري بهدفين نظيف في إطار الجولة الأخيرة لحساب المجموعة الثالثة والتي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية.

أحرز هدفي الزمالك البرازيلي خوان بيزيرا من ضربة جزاء في الدقيقة 21، وأحمد شريف في الدقيقة 90+7.

وسجل بيزيرا الهدف الأول عن طريق ضربة الجزاء حصل عليها بنفسه بعد عرقلة من كريم بامبو، ليسددها البرازيلي في شباك محمود حمدي حارس المصري.

أخبار متعلقة:
تشكيل برشلونة - راشفورد أساسي.. وكانسيلو بديل أمام سانتاندير في كأس إسبانيا محمد حمدي يجري جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا مصدر من منتخب يكشف لـ في الجول حقيقة اعتزال صلاح والشناوي دوليا

فيما أضاف أحمد شريف الهدف الثاني بعد انفراده بالحارس إثر تمريرة من ناصر منسي.

وتأهل المصري إلى الدور ربع النهائي رغم توقف رصيده عند 11 نقطة في المركز الأول.

وينتظر الفريق البورسعيدي موقف مباراة زد أمام كهرباء الإسماعيلية المقررة يوم السبت في الجولة الأخيرة لمعرفة ترتيبه في المجموعة.

ويحتل زد المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

أما الزمالك فودع البطولة قبل خوض مواجهة المصري.

الفريق الأبيض رفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع متساويا مع الاتحاد السكندري.

ويلتقي الاتحاد السكندري 7 نقاط أمام حرس الحدود صاحب المركز الأخير بنقطة وحيدة يوم السبت المقبل.

ويتمسك زعيم الثغر بفرصة العبور إلى ربع النهائي في حال تحقيقه الفوز لينتظر موقفه من احتلال الوصافة أو التأهل ضمن أفضل فريقين من أصحاب المركز الثالث في المجموعات الثلاث.

التشكيل

المصري:

محمود حمدي - عمرو سعداوي - أحمد منصور - محمد هاشم - عبد الوهاب نادر - عمر الساعي - موجيشا - حسن علي - زياد فرج - أحمد شرف - كريم بامبو

الزمالك:

محمد عواد - أحمد خضري – أحمد مجدي – السيد أسامة – محمد إبراهيم - يوسف وائل – محمد حمد – آدم كايد - شيكو بانزا – عدي الدباغ – خوان بيزيرا.

تفاصيل المباراة:

نال يوسف وائل مدافع الزمالك بطاقة صفراء في الدقيقة السادسة بسبب التدخل العنيف على لاعب المصري عمر الساعي في منتصف الملعب.

وأرسل محمد حمد لاعب الزمالك كرة عرضية أمامية في الدقيقة 11، ولكن غير متقنة وصلت سهلة الى حارس فريق المصري.

وفي الدقيقة 18، نال خوان بيزيرا ضربة جزاء بعد عرقلة من كريم بامبو، سددها البرازيلي بنفسه ليمنح فريقه هدف التقدم في الدقيقة 21 بعد التأكد من صحة ضربة الجزاء عبر تقنية الفيديو.

ونال عمر الساعي بطاقة صفراء في الدقيقة 24 بسبب الاعتراض على الحكم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، أجرى نبيل الكوكي تبديلات هجومية لإدراك التعادل فدفع بمحمد الشامي وأحمد القرموطي وعبد الرحيم دغموم ومنذر طمين بدلا من أحمد شرف وزياد فرج وكريم بامبو وحسن علي.

وتألق عواد في الدقائق الأخيرة وتصدى لانفراد أمام منذر طمين ليحافظ على شباكه نظيفة.

ومن هجمة مرتدة في الدقيقة 90+7 مرر ناصر منسي الكرة إلى أحمد شريف المنفرد بالمرمى ليسجل في الشباك مسجلا الهدف الثاني للزمالك.

وأطلق بعدها الحكم صافرة النهاية بفوز الزمالك بهدف نظيف في ختام مبارياته بالبطولة.

الزمالك المصري كأس عاصمة مصر
نرشح لكم
الكونفدرالية – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد المصري.. والقناة الناقلة دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز.. والقناة الناقلة في الجول يكشف بندا في عقد إعارة مصطفى العش إلى المصري كأس عاصمة مصر - المقاولون العرب ينتصر على سيراميكا ويحجز بطاقة التأهل لربع النهائي محمد حمدي يجري جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا انتهت في كأس العاصمة - المصري (0)-(2) الزمالك اتحاد الكرة يعلن موعد لقاء زد ضد المصري في كأس مصر كأس عاصمة مصر - خماسية سونكو.. بتروجت يسحق شباب بيراميدز بسباعية
أخر الأخبار
كما اشتراه باعه.. أتالانتا يضم راسبادوري من أتلتيكو مدريد 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
الكونفدرالية – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد المصري.. والقناة الناقلة 22 دقيقة | الكرة المصرية
دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز.. والقناة الناقلة 41 دقيقة | الكرة الإفريقية
في الجول يكشف بندا في عقد إعارة مصطفى العش إلى المصري ساعة | الدوري المصري
بحضور تريزيجيه.. موعد المؤتمر الصحفي لمواجهة نيجيريا ساعة | أمم إفريقيا
كأس عاصمة مصر - المقاولون العرب ينتصر على سيراميكا ويحجز بطاقة التأهل لربع النهائي ساعة | الكرة المصرية
الزمالك ينهي مشواره في كأس العاصمة بثنائية أمام المصري ساعة | الكرة المصرية
مصدر من منتخب يكشف لـ في الجول حقيقة اعتزال صلاح والشناوي دوليا ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي 3 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521350/الزمالك-ينهي-مشواره-في-كأس-العاصمة-بثنائية-أمام-المصري