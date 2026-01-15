مصدر من منتخب يكشف لـ في الجول حقيقة اعتزال صلاح والشناوي دوليا

كشف مصدر من منتخب مصر حقيقة اعتزال محمد الشناوي ومحمد صلاح اللعب دوليا بعد نهاية المشوار في أمم إفريقيا 2025.

ويستعد منتخب مصر للقاء نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت المقبل.

وصرّح مصدر من منتخب مصر لـ FilGoal.com: "اعتزال صلاح والشناوي دوليا؟ لم يحدث ولم يتطرقا لهذا الأمر إطلاقا".

وتوقف مشوار مصر في أمم إفريقيا بالخسارة من السنغال بنتيجة 1-0 في نصف النهائي.

الشناوي صاحب الـ 37 عاما خاض 74 مباراة بقميص منتخب مصر منذ انضمامه لأول مرة في 2018.

فيما خاض صلاح (33 عاما) 112 مباراة بقميص منتخب مصر وسجل 65 هدفا وعلى بعد 3 أهداف من معادلة حسام حسن الهداف التاريخي لمنتخب مصر.

ويستعد منتخب مصر في مارس 2026 لمواجهتي إسبانيا ثم السعودية وديا.

ومن المنتظر أن يشارك منتخب مصر في كأس العالم 2026 في مجموعة تضم بلجيكا ونيوزيلندا وإيران.