مصدر من منتخب يكشف لـ في الجول حقيقة اعتزال صلاح والشناوي دوليا

الخميس، 15 يناير 2026 - 21:56

كتب : محمد جمال

محمد صلاح - محمد الشناوي - محمد هاني - منتخب مصر - كوت ديفوار

كشف مصدر من منتخب مصر حقيقة اعتزال محمد الشناوي ومحمد صلاح اللعب دوليا بعد نهاية المشوار في أمم إفريقيا 2025.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

مصر

ويستعد منتخب مصر للقاء نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت المقبل.

وصرّح مصدر من منتخب مصر لـ FilGoal.com: "اعتزال صلاح والشناوي دوليا؟ لم يحدث ولم يتطرقا لهذا الأمر إطلاقا".

أخبار متعلقة:
جلوبو: بديل سيمنيو.. بورنموث يتوصل لاتفاق لضم موهبة فاسكو دا جاما جلوبو: اقتراح من وست هام للموافقة على بيع باكيتا لـ فلامنجو اتحاد الكرة يعلن موعد لقاء زد ضد المصري في كأس مصر محمد حمدي يجري جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا

وتوقف مشوار مصر في أمم إفريقيا بالخسارة من السنغال بنتيجة 1-0 في نصف النهائي.

الشناوي صاحب الـ 37 عاما خاض 74 مباراة بقميص منتخب مصر منذ انضمامه لأول مرة في 2018.

فيما خاض صلاح (33 عاما) 112 مباراة بقميص منتخب مصر وسجل 65 هدفا وعلى بعد 3 أهداف من معادلة حسام حسن الهداف التاريخي لمنتخب مصر.

ويستعد منتخب مصر في مارس 2026 لمواجهتي إسبانيا ثم السعودية وديا.

ومن المنتظر أن يشارك منتخب مصر في كأس العالم 2026 في مجموعة تضم بلجيكا ونيوزيلندا وإيران.

محمد صلاح محمد الشناوي منتخب مصر أمم إفريقيا
نرشح لكم
بحضور تريزيجيه.. موعد المؤتمر الصحفي لمواجهة نيجيريا محمد حمدي يجري جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا كرة نسائية - رفقة البطل التاريخي.. مجموعة متوازنة لمصر في أمم إفريقيا للسيدات أمم إفريقيا - العيناوي: نستعد لمواجهة السنغال بأفضل طريقة ممكنة أمم إفريقيا - نسخة 2025 الأقوى تهديفيا عبر تاريخ البطولة أمم إفريقيا - حارس نيجيريا: نعتذر للشعب النيجيري.. أنا فخور بهذا الفريق حتى في الهزيمة أمم إفريقيا - براهيم دياز: جاهز للنهائي.. وعانيت كثيرا أثناء ركلات الترجيح أمم إفريقيا - الحضور الجماهيري في نسخة 2025 يحطم الرقم القياسي
أخر الأخبار
كما اشتراه باعه.. أتالانتا يضم راسبادوري من أتلتيكو مدريد 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
الكونفدرالية – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد المصري.. والقناة الناقلة 33 دقيقة | الكرة المصرية
دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز.. والقناة الناقلة 52 دقيقة | الكرة الإفريقية
في الجول يكشف بندا في عقد إعارة مصطفى العش إلى المصري ساعة | الدوري المصري
بحضور تريزيجيه.. موعد المؤتمر الصحفي لمواجهة نيجيريا ساعة | أمم إفريقيا
كأس عاصمة مصر - المقاولون العرب ينتصر على سيراميكا ويحجز بطاقة التأهل لربع النهائي ساعة | الكرة المصرية
الزمالك ينهي مشواره في كأس العاصمة بثنائية أمام المصري ساعة | الكرة المصرية
مصدر من منتخب يكشف لـ في الجول حقيقة اعتزال صلاح والشناوي دوليا ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي 3 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521349/مصدر-من-منتخب-يكشف-لـ-في-الجول-حقيقة-اعتزال-صلاح-والشناوي-دوليا