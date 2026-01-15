محمد حمدي يجري جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا

الخميس، 15 يناير 2026 - 21:14

كتب : FilGoal

محمد حمدي - بيراميدز

أجرى محمد حمدي ظهير أيسر منتخب مصر ونادي بيراميدز، اليوم الخميس، جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا.

والتحق لويس استيفاس أخصائي العلاج الطبيعي بنادي بيراميدز باللاعب في مدينة ميونيخ ليتواجد بجانبه أثناء إجراء الجراحة.

وتعرض حمدي لقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب مصر في أمم إفريقيا 2025.

ومن المقرر أن يستمر محمد حمدي للمتابعة مع الأطباء في ألمانيا بعد الجراحة حتى تحديد موعد عودته إلى القاهرة تحضيرا لبدء برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل.

وأصيب حمدي خلال مباراة منتخب مصر ضد بنين في دور الـ 16 من البطولة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيجيريا السادسة مساء السبت المقبل، في نصف نهائي البطولة.

وشارك حمدي في 3 مباريات خلال البطولة وصنع هدفا ضد زيمبابوي في الجولة الأولى.

محمد حمدي بيراميدز منتخب مصر
