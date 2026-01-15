تشكيل برشلونة - راشفورد أساسي.. وكانسيلو بديل أمام سانتاندير في كأس إسبانيا

الخميس، 15 يناير 2026 - 21:02

كتب : FilGoal

كانسيلو - لابورتا - برشلونة

كشف هانز فليك المدير الفني لبرشلونة، عن تشكيل الفريق الكاتالوني لمواجهة راسينج سانتاندير، في دور الـ16 بكأس إسبانيا.

ويتواجد جواو كانسيلو على مقاعد بدلاء برشلونة بعد انضمامه للفريق الكاتالوني على سبيل الإعارة قادما من الهلال السعودي.

ويبدأ برشلونة المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جوان جارسيا

الدفاع: أليخاندرو بالدي - باو كوبارسي - جيرارد مارتن - كوندي

الوسط: مارك كاسادو - مارك بيرنال - داني أولمو

الهجوم: لامين يامال - ماركوس راشفورد - فيران توريس

وعلى مقاعد البدلاء: تشيزني - مارك تير شتيجن - كانسيلو - أراوخو - بيدري - ليفاندوفسكي - رافينيا - فيرمين لوبيز - روني - إريك جارسيا - تومي.

وتعد تلك المباراة الأولى لبرشلونة بعد التتويج بكأس السوبر الإسباني الذي أقيم في السعودية.

وفاز برشلونة على حساب منافسه جوادالاخارا بهدفين نظيفين في دور الـ32 من البطولة.

برشلونة كأس إسبانيا كانسيلو
