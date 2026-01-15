جلوبو: بديل سيمنيو.. بورنموث يتوصل لاتفاق لضم موهبة فاسكو دا جاما

الخميس، 15 يناير 2026 - 20:43

كتب : FilGoal

ريان - فاسكو دا جاما

توصل نادي بورنموث الإنجليزي لاتفاق مع فاسكو دا جاما لضم ريان موهبة الفريق البرازيلي.

صاحب الـ 19 عاما سينتقل للدوري الإنجليزي مقابل 35 مليون يورو وفقا لشبكة "جلوبو سبورتي" البرازيلية.

وسبق أن رفض فاسكو عرضا بقيمة 31 مليون يورو من زينيت الروسي وطلب حينها 50 مليون يورو للتخلي عن نجمه.

وفي حال انضم ريان لصفوف بورنموث سيكون أغلى عملية بيع في تاريخ النادي البرازيلي.

ويشغل ريان مركز الجناح الأيمن والمهاجم وشارك بقميص فاسكو في 109 مباراة سجل 26 هدفا وصنع 4.

واحتل ريان المركز الرابع في ترتيب هدافي الدوري البرازيلي برصيد 14 هدفا.

وساهم ريان في تتويج منتخب البرازيل بلقب أمريكا الجنوبية تحت 17 و20 عاما.

وفاز بجائزة هداف كأس البرازيل الموسم الماضي برصيد 5 أهداف.

ويسعى بورنموث لتعويض رحيل أنطوان سيمينيو صوب مانشستر سيتي مقابل 65 مليون يورو.

