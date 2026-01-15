جلوبو: اقتراح من وست هام للموافقة على بيع باكيتا لـ فلامنجو

الخميس، 15 يناير 2026 - 20:16

كتب : FilGoal

لوكاس باكيتا

تقدم نادي وست هام الإنجليزي بمقترح لـ فلامنجو البرازيلي من أجل الموافقة على بيع لاعبه لوكاس باكيتا.

وسبق أن كشفت تقارير على توصل اللاعب لاتفاق مع فلامنجو على البنود الشخصية.

وأبدى اللاعب رغبته في العودة إلى البرازيل لمدربه نونو سانتو المدير الفني لـ وست هام.

ووفقا لشبكة "جلوبو سبورتي" البرازيلية وافق وست هام على بيع لاعبه لفلامنجو لكن بشرط وهو أن يكمل باكيتا الموسم الحالي مع وست هام معارا من فلامنجو.

ويأتي ذلك ضمن رغبة وست هام البقاء لموسم جديد في الدوري الإنجليزي.

ورفع فلامنجو عرضه لـ 40 مليون يورو لاستعادة لاعبه السابق وهو ما يجد قبولا من وست هام الذي أبدى رغبة سابقة في بيع نجمه مقابل 60 مليون يورو.

ومن المنتظر أن تُحسم المفاوضات بين جميع الأطراف يوم الجمعة.

ويرغب فلامنجو في تدعيم خط وسطه إذ ينافس على 3 ألقاب في أول 3 أشهر من 2026 وهي كأس بطولة الولاية وكأس السوبر المحلي وكأس ريكوبا سود أمريكانا (السوبر القاري).

وانضم باكيتا إلى وست هام في عام 2022 قادما من أولمبيك ليون.

وشارك باكيتا في 19 مباراة، وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة هدف وحيد.

ومنذ انضمامه للفريق شارك باكيتا في 139 مباراة، وسجل 23 هدفا وصنع 15 آخرين.

وسبق لباكيتا اللعب ضمن صفوف فلامنجو قبل الرحيل إلى أوروبا في عام 2019 من بوابة ميلان.

ويحتل وست هام حاليا المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

