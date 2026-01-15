انتهت في كأس العاصمة - المصري (0)-(2) الزمالك

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري أمام الزمالك في الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر، على ستاد الجيش في برج العرب.

ويحتل الزمالك المركز السادس في المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما يحتل المصري صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة.

نهاية المباراة بفوز الزمالك 2-0

ق 90+7: جووووول أحمد شريف يسجل الهدف الثاني للزمالك بعد انفراده بالحارس إثر تمريرة من ناصر منسي.

ق 87: محمد عواد يتألق ويتصدى لانفراد أمام منذر طمين لاعب المصري

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك 1-0

ق 25: بطاقة صفراء لعمر الساعي للاعتراض على حكم المباراة.

ق 21: جووووول خوان بيزيرا يسجل الهدف الأول للزمالك من ضربة جزاء.

ق 18: ضربة جزاء لصالح الزمالك بعد دفع كريم بامبو لـ خوان بيزيرا داخل منطقة الجزاء

بداية المباراة