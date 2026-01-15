اتحاد الكرة يعلن موعد لقاء زد ضد المصري في كأس مصر
الخميس، 15 يناير 2026 - 19:45
كتب : FilGoal
حددت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة موعد مباراة زد ضد المصري في دور الـ 16 من كأس مصر.
وسيلتقي الفريقان على استاد الجيش ببرج العرب يوم الأربعاء 21 يناير الجاري.
وستبدأ المباراة في الثانية والنصف عصرا.
فيما سيلتقي الجونة أمام بيراميدز يوم الثلاثاء 20 يناير على ستاد خالد بشارة.
وتأهلت فرق طلائع الجيش وحرس الحدود وإنبي ووي إلى ربع النهائي.
وتتبقى مباراتين لم يُحدد موعدها بعد
بتروجت × مودرن سبورت
الزمالك × سيراميكا كليوباترا
ويحمل الزمالك لقب النسخة الماضية بالفوز على بيراميدز بركلات الترجيح.
