كأس عاصمة مصر - خماسية سونكو.. بتروجت يسحق شباب بيراميدز بسباعية
الخميس، 15 يناير 2026 - 19:16
كتب : FilGoal
اكتسح بتروجت مستضيفه بيراميدز بنتيجة 7-0 في ختام مرحلة المجموعات من كأس عاصمة مصر.
وخاض بيراميدز البطولة بفريق الشباب مواليد 2005.
وسجل سيكو سونكو هاتريك في أول 32 دقيقة في الدقائق 21 و24 و32.
وأضاف بدر موسى الهدف الرابع في الدقيقة 41.
وأنهى مصطفى البدري الشوط الأول بخماسية من ركلة جزاء في الدقيقة 45+2.
وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول سجل سونكو هدفين في الدقيقتين 87 و90+4.
خماسية سيكو رفعت رصيده لـ 5 أهداف في صدارة ترتيب هدافي البطولة.
وضمن بتروجت الصدارة برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات وهزيمة.
فيما تذيل بيراميدز الترتيب برصيد 3 نقاط من فوز و5 هزائم.
نرشح لكم
الكونفدرالية – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد المصري.. والقناة الناقلة دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز.. والقناة الناقلة في الجول يكشف بندا في عقد إعارة مصطفى العش إلى المصري كأس عاصمة مصر - المقاولون العرب ينتصر على سيراميكا ويحجز بطاقة التأهل لربع النهائي الزمالك ينهي مشواره في كأس العاصمة بثنائية أمام المصري محمد حمدي يجري جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا انتهت في كأس العاصمة - المصري (0)-(2) الزمالك اتحاد الكرة يعلن موعد لقاء زد ضد المصري في كأس مصر