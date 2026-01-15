كأس عاصمة مصر - خماسية سونكو.. بتروجت يسحق شباب بيراميدز بسباعية

الخميس، 15 يناير 2026 - 19:16

كتب : FilGoal

بتروجت

اكتسح بتروجت مستضيفه بيراميدز بنتيجة 7-0 في ختام مرحلة المجموعات من كأس عاصمة مصر.

وخاض بيراميدز البطولة بفريق الشباب مواليد 2005.

وسجل سيكو سونكو هاتريك في أول 32 دقيقة في الدقائق 21 و24 و32.

وأضاف بدر موسى الهدف الرابع في الدقيقة 41.

وأنهى مصطفى البدري الشوط الأول بخماسية من ركلة جزاء في الدقيقة 45+2.

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول سجل سونكو هدفين في الدقيقتين 87 و90+4.

خماسية سيكو رفعت رصيده لـ 5 أهداف في صدارة ترتيب هدافي البطولة.

وضمن بتروجت الصدارة برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات وهزيمة.

فيما تذيل بيراميدز الترتيب برصيد 3 نقاط من فوز و5 هزائم.

بتروجت بيراميدز كأس عاصمة مصر
