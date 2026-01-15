كأس عاصمة مصر - طلائع الجيش ينتصر على الأهلي ويتصدر ويتأهل لربع النهائي

انتصر طلائع الجيش على الأهلي في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات من كأس عاصمة مصر بنتيجة 2-1.

وحسم طلائع الجيش صدارة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة وضمن تأهله لربع النهائي.

فيما أنهى الأهلي مشواره في البطولة برصيد 6 نقاط في المركز السادس.

وأنهى الأهلي الشوط الأول بهدف من نيتس جراديشار بتسديدة رائعة بوجه القدم الخارجي في الدقيقة 43.

وأعاد محمد عاطف اللقاء لنقطة البداية بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 58.

عرضية من كريم طارق واستلم عاطف الكرة على صدره وسدد على يمين الحارس كرة سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 79 ومن مرتدة سريعة وبـ 3 تمريرات أودع فارس حاتم الكرة في الشباك.

وحاول الأهلي العودة في اللقاء في الدقائق الأخيرة لكن دون جديد لتنتهي المباراة بفوز طلائع الجيش.

وأصبح الجيش ثالث المتأهلين بعد المصري وبتروجيت.