كأس عاصمة مصر - طلائع الجيش ينتصر على الأهلي ويتصدر ويتأهل لربع النهائي

الخميس، 15 يناير 2026 - 18:59

كتب : FilGoal

بن رمضان - طلائع الجيش - الأهلي

انتصر طلائع الجيش على الأهلي في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات من كأس عاصمة مصر بنتيجة 2-1.

وحسم طلائع الجيش صدارة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة وضمن تأهله لربع النهائي.

فيما أنهى الأهلي مشواره في البطولة برصيد 6 نقاط في المركز السادس.

أخبار متعلقة:
التشكيل - الدباغ وبيزيرا يقودان هجوم الزمالك.. وبامبو أساسي مع المصري في كأس العاصمة دوري المحترفين - القناة يبتعد بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه خبر في الجول - 3 أندية تطلب ضم بوبو من بيراميدز بعد 90 دقيقة.. الجونة يضم مطاوع من مودرن سبورت

وأنهى الأهلي الشوط الأول بهدف من نيتس جراديشار بتسديدة رائعة بوجه القدم الخارجي في الدقيقة 43.

وأعاد محمد عاطف اللقاء لنقطة البداية بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 58.

عرضية من كريم طارق واستلم عاطف الكرة على صدره وسدد على يمين الحارس كرة سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 79 ومن مرتدة سريعة وبـ 3 تمريرات أودع فارس حاتم الكرة في الشباك.

وحاول الأهلي العودة في اللقاء في الدقائق الأخيرة لكن دون جديد لتنتهي المباراة بفوز طلائع الجيش.

وأصبح الجيش ثالث المتأهلين بعد المصري وبتروجيت.

الأهلي طلائع الجيش كأس عاصمة مصر
نرشح لكم
الكونفدرالية – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد المصري.. والقناة الناقلة دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز.. والقناة الناقلة في الجول يكشف بندا في عقد إعارة مصطفى العش إلى المصري كأس عاصمة مصر - المقاولون العرب ينتصر على سيراميكا ويحجز بطاقة التأهل لربع النهائي الزمالك ينهي مشواره في كأس العاصمة بثنائية أمام المصري محمد حمدي يجري جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا انتهت في كأس العاصمة - المصري (0)-(2) الزمالك اتحاد الكرة يعلن موعد لقاء زد ضد المصري في كأس مصر
أخر الأخبار
ميلان يقلب تأخره لفوز على كومو ويواصل مطاردة إنتر في الدوري الإيطالي 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
كما اشتراه باعه.. أتالانتا يضم راسبادوري من أتلتيكو مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
الكونفدرالية – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد المصري.. والقناة الناقلة ساعة | الكرة المصرية
دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز.. والقناة الناقلة ساعة | الكرة الإفريقية
في الجول يكشف بندا في عقد إعارة مصطفى العش إلى المصري ساعة | الدوري المصري
بحضور تريزيجيه.. موعد المؤتمر الصحفي لمواجهة نيجيريا 2 ساعة | أمم إفريقيا
كأس عاصمة مصر - المقاولون العرب ينتصر على سيراميكا ويحجز بطاقة التأهل لربع النهائي 2 ساعة | الكرة المصرية
الزمالك ينهي مشواره في كأس العاصمة بثنائية أمام المصري 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي 3 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521341/كأس-عاصمة-مصر-طلائع-الجيش-ينتصر-على-الأهلي-ويتصدر-ويتأهل-لربع-النهائي