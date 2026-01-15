التشكيل - الدباغ وبيزيرا يقودان هجوم الزمالك.. وبامبو أساسي مع المصري في كأس العاصمة

يلتقي المصري أمام الزمالك في الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر، والمقررة على ستاد الجيش في برج العرب.

وقرر نبيل الكوكي المدير الفني للمصري الاعتماد على أحمد أيمن منصور في قلب الدفاع، فيما يقود كريم بامبو هجوم الفريق.

وعلى الجانب الآخر، قرر معتمد جمال المدير الفني للزمالك، الدفاع بعدي الدباغ إلى جانب شيكو بانزا وخوان بيزيرا في الهجوم.

ويبدأ المصري المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: عمرو سعداوي - أحمد منصور - محمد هاشم - عبد الوهاب نادر

الوسط: عمر الساعي - موجيشا - حسن علي

الهجوم: زياد فرج - أحمد شرف - كريم بامبو

وعلى مقاعد البدلاء: عصام ثروت - كريم العراقي - محمد الشامي - باهر المحمدي - عبد الرحيم دغموم- منذر طمين - أحمد القرموطي - محمود حمادة - أحمد علي عامر

ويبدأ الزمالك بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد خضري – أحمد مجدي – السيد أسامة – محمد إبراهيم.

خط الوسط : يوسف وائل – محمد حمد – آدم كايد.

خط الهجوم : شيكو بانزا – عدي الدباغ – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - بارون أوشينج - أحمد صفوت - محمود عصام الحصري - أنس وائل - عمار ياسر - حازم أسامة - أحمد شريف - ناصر منسي

ويحتل الزمالك المركز السادس في المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما يحتل المصري صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة.