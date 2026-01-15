دوري المحترفين - القناة يبتعد بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه

الخميس، 15 يناير 2026 - 18:29

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

واصل القناة تصدر ترتيب دوري المحترفين بعد تحقيق الفوز في الجولة 19.

وانتصر القناة بهدفي محمود حرشة ومودي شلاطة ورفع رصيده لـ 42 نقطة في الصدارة

وخسر مسار بنتيجة 2-0 من الترسانة وتوقف رصيده عند 35 نقطة في المركز الثاني، ليصبح الفارق مع القناة المتصدر 7 نقاط.

فيما ارتقى أبو قير للأسمدة للمركز الثالث برصيد 35 نقطة بعد فوزه على بترول أسيوط الذي تراجع للمركز الرابع برصيد 34 نقطة بفضل الفوز بهدف دون رد.

وقاد هدف باسم عادل من ركلة جزاء فريقه مالية كفر الزيات للفوز بنتيجة 1-0 على ديروط.

وأخيرا حقق السكة الحديد الفوز على راية بنتيجة 2-1. ورفع رصيده لـ 22 نقطة في المركز الـ 12.

وتختتم غدا الجمعة مباريات الجولة بلقاءات

أسوان × بروكسي

الداخلية × وي

الإنتاج الحربي × المنصورة

طنطا × بلدية المحلة

