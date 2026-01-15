بعد 90 دقيقة.. الجونة يضم مطاوع من مودرن سبورت
الخميس، 15 يناير 2026 - 18:22
كتب : FilGoal
أعلن نادي الجونة ضم مصطفى مطاوع قادما من مودرن سبورت.
مصطفى مطاوع
النادي : الجونة
وانضم مطاوع للجونة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري.
وانضم مطاوع لصفوف مودرن سبورت بداية هذا الموسم قادما من الإنتاج الحربي.
صاحب الـ 22 عاما خاض مباراة واحدة مع الفريق في الدوري المصري هذا الموسم جاءت ضد غزل المحلة.
ويحتل مودرن المركز الـ 12 برصيد 17 نقطة من 13 مباراة في الدوري المصري.
ويستعد مودرن لمواجهة الإسماعيلي يوم 29 يناير الجاري في الجولة 16.
من هو مصطفى مطاوع؟
له تؤام يدعى محمود.
سبق أن بدأ الثنائي مع الإسماعيلي في مرحلة الناشئين ورحلا للإنتاج الحربي.
والآن مصطفى في الجونة ومحمود لازال في الإنتاج.
نرشح لكم
في الجول يكشف بندا في عقد إعارة مصطفى العش إلى المصري الزمالك ينهي مشواره في كأس العاصمة بثنائية أمام المصري انتهت في كأس العاصمة - المصري (0)-(2) الزمالك اتحاد الكرة يعلن موعد لقاء زد ضد المصري في كأس مصر التشكيل - الدباغ وبيزيرا يقودان هجوم الزمالك.. وبامبو أساسي مع المصري في كأس العاصمة خبر في الجول - 3 أندية تطلب ضم بوبو من بيراميدز الصفقة الثانية.. حازم العسكري من زد إلى المقاولون العرب مصدر من الزمالك لـ في الجول: قضية إيقاف القيد التاسعة تتعلق بقيمة انتقال صلاح مصدق