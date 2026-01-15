بعد 90 دقيقة.. الجونة يضم مطاوع من مودرن سبورت

الخميس، 15 يناير 2026 - 18:22

كتب : FilGoal

مصطفى مطاوع - الإنتاج الحربي

أعلن نادي الجونة ضم مصطفى مطاوع قادما من مودرن سبورت.

وانضم مطاوع للجونة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري.

وانضم مطاوع لصفوف مودرن سبورت بداية هذا الموسم قادما من الإنتاج الحربي.

صاحب الـ 22 عاما خاض مباراة واحدة مع الفريق في الدوري المصري هذا الموسم جاءت ضد غزل المحلة.

ويحتل مودرن المركز الـ 12 برصيد 17 نقطة من 13 مباراة في الدوري المصري.

ويستعد مودرن لمواجهة الإسماعيلي يوم 29 يناير الجاري في الجولة 16.

من هو مصطفى مطاوع؟

له تؤام يدعى محمود.

سبق أن بدأ الثنائي مع الإسماعيلي في مرحلة الناشئين ورحلا للإنتاج الحربي.

والآن مصطفى في الجونة ومحمود لازال في الإنتاج.

