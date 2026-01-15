الصفقة الثانية.. حازم العسكري من زد إلى المقاولون العرب

أعلن نادي المقاولون العرب ضم حازم العسكري قادما من زد.

وبات العسكري ثاني صفقات ذئاب الجبل بعد أحمد نادر حواش من إنبي.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق انضمام العسكري لصفوف المقاولون على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

العسكري خرج من صفوف ناشئين زد وقضى الموسم الماضي معارا لحرس الحدود قبل العودة لصفوف الفريق خلال الموسم الحالي.

وشارك المهاجم صاحب الـ 22 عاما في 4 مباريات فقط منذ بداية الموسم بقميص زد ولم يسجل أو يصنع خلالهم.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 18 برصيد 10 نقاط من 14 مباراة.

ويستعد المقاولون للقاء الإسماعيلي يوم 22 يناير الجاري في الجولة 15 من الدوري.