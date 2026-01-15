الصفقة الثانية.. حازم العسكري من زد إلى المقاولون العرب
الخميس، 15 يناير 2026 - 18:13
كتب : FilGoal
أعلن نادي المقاولون العرب ضم حازم العسكري قادما من زد.
حازم العسكري
النادي : المقاولون العرب
وبات العسكري ثاني صفقات ذئاب الجبل بعد أحمد نادر حواش من إنبي.
وكشف FilGoal.com في وقت سابق انضمام العسكري لصفوف المقاولون على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.
العسكري خرج من صفوف ناشئين زد وقضى الموسم الماضي معارا لحرس الحدود قبل العودة لصفوف الفريق خلال الموسم الحالي.
وشارك المهاجم صاحب الـ 22 عاما في 4 مباريات فقط منذ بداية الموسم بقميص زد ولم يسجل أو يصنع خلالهم.
ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 18 برصيد 10 نقاط من 14 مباراة.
ويستعد المقاولون للقاء الإسماعيلي يوم 22 يناير الجاري في الجولة 15 من الدوري.
