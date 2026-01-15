تحديد موعد لقاء بيراميدز ضد الجونة في كأس مصر

الخميس، 15 يناير 2026 - 17:41

كتب : محمد جمال

كأس مصر - بيان رسمي

حددت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة موعد مباراة بيراميدز ضد الجونة في دور الـ 16 من كأس مصر.

وسيلتقي الفريقان على استاد خالد بشارة معقل الجونة يوم الثلاثاء 20 يناير الجاري.

وستبدأ المباراة في الثانية والنصف عصرا.

وتأهلت فرق طلائع الجيش وحرس الحدود وإنبي ووي إلى ربع النهائي.

وتتبقى 3 مباريات لم يُحدد موعدها بعد

بتروجت × مودرن سبورت

الزمالك × سيراميكا كليوباترا

المصري × زد

ويحمل الزمالك لقب النسخة الماضية بالفوز على بيراميدز بركلات الترجيح.

بيراميدز الجونة كأس مصر
نرشح لكم
الكونفدرالية – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد المصري.. والقناة الناقلة دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز.. والقناة الناقلة في الجول يكشف بندا في عقد إعارة مصطفى العش إلى المصري كأس عاصمة مصر - المقاولون العرب ينتصر على سيراميكا ويحجز بطاقة التأهل لربع النهائي الزمالك ينهي مشواره في كأس العاصمة بثنائية أمام المصري محمد حمدي يجري جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا انتهت في كأس العاصمة - المصري (0)-(2) الزمالك اتحاد الكرة يعلن موعد لقاء زد ضد المصري في كأس مصر
أخر الأخبار
ميلان يقلب تأخره لفوز على كومو ويواصل مطاردة إنتر في الدوري الإيطالي 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
كما اشتراه باعه.. أتالانتا يضم راسبادوري من أتلتيكو مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
الكونفدرالية – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد المصري.. والقناة الناقلة ساعة | الكرة المصرية
دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز.. والقناة الناقلة ساعة | الكرة الإفريقية
في الجول يكشف بندا في عقد إعارة مصطفى العش إلى المصري ساعة | الدوري المصري
بحضور تريزيجيه.. موعد المؤتمر الصحفي لمواجهة نيجيريا 2 ساعة | أمم إفريقيا
كأس عاصمة مصر - المقاولون العرب ينتصر على سيراميكا ويحجز بطاقة التأهل لربع النهائي 2 ساعة | الكرة المصرية
الزمالك ينهي مشواره في كأس العاصمة بثنائية أمام المصري 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي 3 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521335/تحديد-موعد-لقاء-بيراميدز-ضد-الجونة-في-كأس-مصر