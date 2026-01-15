تحديد موعد لقاء بيراميدز ضد الجونة في كأس مصر
الخميس، 15 يناير 2026 - 17:41
كتب : محمد جمال
حددت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة موعد مباراة بيراميدز ضد الجونة في دور الـ 16 من كأس مصر.
وسيلتقي الفريقان على استاد خالد بشارة معقل الجونة يوم الثلاثاء 20 يناير الجاري.
وستبدأ المباراة في الثانية والنصف عصرا.
وتأهلت فرق طلائع الجيش وحرس الحدود وإنبي ووي إلى ربع النهائي.
وتتبقى 3 مباريات لم يُحدد موعدها بعد
بتروجت × مودرن سبورت
الزمالك × سيراميكا كليوباترا
المصري × زد
ويحمل الزمالك لقب النسخة الماضية بالفوز على بيراميدز بركلات الترجيح.
