انتهت كأس عاصمة مصر - الأهلي (1)-(2) طلائع الجيش.. فوز الضيوف

الخميس، 15 يناير 2026 - 17:03

كتب : FilGoal

الأهلي - طلائع الجيش

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الجولة السابعة من مجموعات كأس عاصمة مصر.

ويحتل الأهلي المركز السادس في جدول ترتيب المسابقة برصيد 6 نقاط من انتصارين.

ويحتاج الأهلي للفوز من أجل تخطي فاركو صاحب المركز الثالث مع انتظار نتائج المقاولون وغزل المحلة.

أخبار متعلقة:
كرة نسائية - رفقة البطل التاريخي.. مجموعة متوازنة لمصر في أمم إفريقيا للسيدات إيقاف حارس النصر وتغريمه بعد اشتباكه مع روبن نيفيز قطبا جدة يتنافسان على حارس النصر مصدر من الزمالك لـ في الجول: قضية إيقاف القيد التاسعة تتعلق بقيمة انتقال صلاح مصدق

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي بجانب أفضل صاحبي مركز ثالث من المجموعات الثلاثة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

--

انتهت

ق 79: جووول الثااااني.. مرتدة سريعة وسلسلة تمريرات يسكنها فارس حاتم في الشباك

ق 58: جووول التعااادل.. عرضية كريم طارق واستلام من محمد عاطف وتسديدة على يمين الحارس تسكن الشباك.

ق 57: الحارس يمنع فرصة محمد عبد الله

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: جووول جراديشار يسجل هدفا رائعا للأهلي

ق 15: تسديدة عبد الكريم تمر بجوار القائم

ق 9: حارس طلائع الجيش يمنع فرصة محققة للأهلي على مرتين

ق 5: تسديدة جراديشار تعلو العارضة

بداية اللقاء

طلائع الجيش الأهلي كأس عاصمة مصر
نرشح لكم
الكونفدرالية – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد المصري.. والقناة الناقلة دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز.. والقناة الناقلة في الجول يكشف بندا في عقد إعارة مصطفى العش إلى المصري كأس عاصمة مصر - المقاولون العرب ينتصر على سيراميكا ويحجز بطاقة التأهل لربع النهائي الزمالك ينهي مشواره في كأس العاصمة بثنائية أمام المصري محمد حمدي يجري جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا انتهت في كأس العاصمة - المصري (0)-(2) الزمالك اتحاد الكرة يعلن موعد لقاء زد ضد المصري في كأس مصر
أخر الأخبار
ميلان يقلب تأخره لفوز على كومو ويواصل مطاردة إنتر في الدوري الإيطالي 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
كما اشتراه باعه.. أتالانتا يضم راسبادوري من أتلتيكو مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
الكونفدرالية – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد المصري.. والقناة الناقلة ساعة | الكرة المصرية
دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز.. والقناة الناقلة ساعة | الكرة الإفريقية
في الجول يكشف بندا في عقد إعارة مصطفى العش إلى المصري ساعة | الدوري المصري
بحضور تريزيجيه.. موعد المؤتمر الصحفي لمواجهة نيجيريا 2 ساعة | أمم إفريقيا
كأس عاصمة مصر - المقاولون العرب ينتصر على سيراميكا ويحجز بطاقة التأهل لربع النهائي 2 ساعة | الكرة المصرية
الزمالك ينهي مشواره في كأس العاصمة بثنائية أمام المصري 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي 3 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521333/انتهت-كأس-عاصمة-مصر-الأهلي-1-2-طلائع-الجيش-فوز-الضيوف