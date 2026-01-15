انتهت كأس عاصمة مصر - الأهلي (1)-(2) طلائع الجيش.. فوز الضيوف

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الجولة السابعة من مجموعات كأس عاصمة مصر.

ويحتل الأهلي المركز السادس في جدول ترتيب المسابقة برصيد 6 نقاط من انتصارين.

ويحتاج الأهلي للفوز من أجل تخطي فاركو صاحب المركز الثالث مع انتظار نتائج المقاولون وغزل المحلة.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي بجانب أفضل صاحبي مركز ثالث من المجموعات الثلاثة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

--

انتهت

ق 79: جووول الثااااني.. مرتدة سريعة وسلسلة تمريرات يسكنها فارس حاتم في الشباك

ق 58: جووول التعااادل.. عرضية كريم طارق واستلام من محمد عاطف وتسديدة على يمين الحارس تسكن الشباك.

ق 57: الحارس يمنع فرصة محمد عبد الله

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: جووول جراديشار يسجل هدفا رائعا للأهلي

ق 15: تسديدة عبد الكريم تمر بجوار القائم

ق 9: حارس طلائع الجيش يمنع فرصة محققة للأهلي على مرتين

ق 5: تسديدة جراديشار تعلو العارضة

بداية اللقاء