قطبا جدة يتنافسان على حارس النصر
الخميس، 15 يناير 2026 - 16:56
كتب : FilGoal
يدرس راغد النجار حارس نادي النصر 3 عروض مع تبقى أقل من 6 أشهر على نهاية عقده مع ناديه النصر، وفقا لجريدة عكاظ.
راغد النجار
النادي : النصر
وذكر التقرير أن النجار يفاضل مع وكيله بين العروض، وأبرزها من ناديه النصر الذي يعتبر العرض الأقوى.
بالإضافة إلى عرضين من اتحاد جدة وأهلي جدة.
ومن المنتظر أن يحسم النجار مصيره في غضون الأيام القليلة القادمة، حسب التقرير.
يذكر أن راغد النجار بدأ مشواره الكروي من الفئات السنية بأهلي جدة.
وخاض تجارب احترافية عديدة في أندية الشباب والفيصلي والوحدة والتعاون والنصر.
وهو من الأسماء التي تتواجد كثيرا في قائمة هيرفي رينار مدرب المنتخب السعودي.
