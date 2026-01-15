مصدر من الزمالك لـ في الجول: قضية إيقاف القيد التاسعة تتعلق بقيمة انتقال صلاح مصدق

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف القيد لنادي الزمالك لمدة 3 فترات في قضية تاسعة.

صلاح الدين مصدق النادي : الوداد الرياضي الزمالك

وتتعلق القضية بمستحقات نادي نهضة الزمامرة المغربي في صفقة انتقال صلاح الدين مصدق.

وقال مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "قضية إيقاف القيد التاسعة بسبب شكوى نادي نهضة الزمامرة للحصول على 250 ألف دولار قيمة صفقة انتقال صلاح الدين مصدق".

ويعد ذلك الإيقاف التاسع على الزمالك وفقا لموقع فيفا حتى الآن.

وعوقب الزمالك في 4 قضايا لحين الدفع و5 قضايا أخرى لمدة 3 فترات قيد.

وأعلن نادي الوداد مساء الجمعة تعاقده بشكل رسمي مع صلاح الدين مصدق لمدة موسم ونصف مع إمكانية التجديد لموسم إضافي.

وانضم صلاح مصدق إلى الزمالك في انتقالات يناير 2025 قادما من نهضة الزمامرة.

وضم الزمالك صلاح مصدق مقابل 300 ألف دولار لمدة 3 مواسم ونصف.

قضايا الزمالك

أصدر فيفا 3 عقوبات على الزمالك يوم 3 نوفمبر 2025، وهي من حق مستحقات مساعدي جوزيه جوميز مدرب الفريق السابق وتتراوح ما بين 60 إلى 70 ألف دولار بالإضافة إلى الفوائد.

بالإضافة لعدم دفع الأقساط المتأخرة لجوميز نفسه.

ثم جاءت عقوبة جديدة في نفس الشهر بسبب المستحقات المتأخرة لكريستيان جروس مدرب الفريق السابق والمقدرة بـ 133 ألف دولار.

وكشف مصدر من الزمالك سابقا لـ FilGoal.com سبب توقيع العقوبة السادسة: "الشكوى التي تقدم بها ساسي بسبب 505 ألف دولار كقيمة إجمالية".

وجاءت القضية السابعة ضمن صفقة شيكو بانزا لعدم دفع 200 ألف يورو قيمة أول قسط لنادي أشتريلا أمادورا البرتغالي.

والثامنة بسبب عدم دفع قسط لنادي شارلروا والمقدر بـ 170 ألف يورو لم يدفعها الزمالك.

أما القضية التاسعة فتقدر بـ 250 ألف دولار لصالح نادي نهضة الزمامرة المغربي في صفقة انتقال صلاح الدين مصدق.