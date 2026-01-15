إيقاف حارس النصر وتغريمه بعد اشتباكه مع روبن نيفيز

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف نواف العقيدي حارس مرمى النصر وتغريمه.

وحصل العقيدي على بطاقة حمراء بعد اشتباكه مع روبن نيفيز لاعب الهلال عقب تنفيذ ركلة جزاء للفريق الأزرق.

وأعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف العقيدي مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال سعودي.

وأوضحت لجنة الانضباط أن معاقبة العقيدي جاءت بسبب ارتكابه سلوك مشين خلال مواجهة الهلال.

واعتدى العقيدي على نيفيز أثناء محاولة البرتغالي جلب الكرة من الشباك سريعا بعد تسجيل هدف التعادل لكن العقيدي منعه.

وافتتح كريستيانو رونالدو الستيجل للنصر، لكن سالم الدوسري عدل النتيجة من ركلة جزاء، تعرض بعدها العقيدي للطرد.

وعزز محمد كنو تقدم نادي الهلال، قبل أن يسجل روبن نيفيز الهدف الثالث من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة انفرد الهلال بصدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة، بفارق 7 نقاط عن النصر وأهلي جدة.