أمم إفريقيا - العيناوي: نستعد لمواجهة السنغال بأفضل طريقة ممكنة

شدد نائل العيناوي لاعب منتخب المغرب على جاهزية فريقه لخوض مواجهة السنغال المرتقبة.

وتأهل منتخب المغرب إلى نهائي أمم إفريقيا عقب الفوز على نيجيريا بركلات الترجيح 4-2 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وقال العيناوي في تصريحات للصحفيين: "الشعب المغربي كان ينتظر هذه اللحظة منذ وقت طويل، ولذلك سنستعد لهذه المباراة بأفضل طريقة ممكنة".

وأضاف "هناك الكثير من المشاعر، خاصة بالنظر إلى سيناريو هذه الليلة، ونحن سعداء للغاية. سنستمتع أولا بهذا التأهل وبهذا الفوز، ثم سنحول تركيزنا سريعًا إلى مباراة النهائي".

وأتم لاعب روما تصريحاته "سنواجه منتخبا من كبار كرة القدم، يضم لاعبين على أعلى مستوى. لن تكون مباراة سهلة، وربما لن تقل صعوبة عما عشناه أمام نيجيريا".

ولأول مرة يتأهل منتخب المغرب لنهائيات أمم إفريقيا منذ 2004، وللمرة الثالثة في تاريخها بعد 1988.

وخسر منتخب نيجيريا في المربع الذهبي للمرة التاسعة كأكثر منتخب يخسر في تلك المرحلة.

وتقام مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية يوم الأحد المقبل الموافق 18 يناير 2026 الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.