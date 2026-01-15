أمم إفريقيا - نسخة 2025 الأقوى تهديفيا عبر تاريخ البطولة

حطمت نسخة 2025 من كأس أمم إفريقيا الرقم القياسي للنسخة الأكثر تهديفيا، وهي نسخة 2023.

فقد وصل عدد الأهداف البطولة الحالية إلى 120 هدفا، بفارق هدف عن الرقم القياسي المسجل في البطولة الماضية.

وتحطم الرقم القياسي بفضل الهدف الوحيد الذي سجل في نصف نهائي البطولة، وكان بقدم ساديو ماني نجم السنغال أمام مصر.

وتتبقى مباراتان قبل نهاية البطولة، مباراة تحديد المركز الثالث، والمباراة النهائية.

يستضيف المغرب كأس أمم إفريقيا في الفترة من 21 ديسمبر الماضي إلى 18 يناير الجاري.

وجاءت المباريات المتبقية في البطولة كالآتي:

السبت 17 يناير

مصر × نيجيريا - 6 مساء - استاد محمد الخامس

الأحد 18 يناير

المغرب × السنغال - 9 مساء - استاد الأمير مولاي عبد الله بالرباط

وتذاع المباراتان عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.