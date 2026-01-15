أمم إفريقيا - نسخة 2025 الأقوى تهديفيا عبر تاريخ البطولة

الخميس، 15 يناير 2026 - 15:59

كتب : FilGoal

حفل افتتاح أمم إفريقيا 2025

حطمت نسخة 2025 من كأس أمم إفريقيا الرقم القياسي للنسخة الأكثر تهديفيا، وهي نسخة 2023.

فقد وصل عدد الأهداف البطولة الحالية إلى 120 هدفا، بفارق هدف عن الرقم القياسي المسجل في البطولة الماضية.

وتحطم الرقم القياسي بفضل الهدف الوحيد الذي سجل في نصف نهائي البطولة، وكان بقدم ساديو ماني نجم السنغال أمام مصر.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - حارس نيجيريا: نعتذر للشعب النيجيري.. أنا فخور بهذا الفريق حتى في الهزيمة أمم إفريقيا - الحضور الجماهيري في نسخة 2025 يحطم الرقم القياسي أمم إفريقيا - تعرف على ترتيب هدافي البطولة بعد نهاية نصف النهائي أمم إفريقيا - منتخب مصر يكتفي بالحصول على 2.5 مليون دولار

وتتبقى مباراتان قبل نهاية البطولة، مباراة تحديد المركز الثالث، والمباراة النهائية.

يستضيف المغرب كأس أمم إفريقيا في الفترة من 21 ديسمبر الماضي إلى 18 يناير الجاري.

وجاءت المباريات المتبقية في البطولة كالآتي:

السبت 17 يناير

مصر × نيجيريا - 6 مساء - استاد محمد الخامس

الأحد 18 يناير

المغرب × السنغال - 9 مساء - استاد الأمير مولاي عبد الله بالرباط

وتذاع المباراتان عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

كأس أمم إفريقيا أمم إفريقيا
نرشح لكم
كرة نسائية - رفقة البطل التاريخي.. مجموعة متوازنة لمصر في أمم إفريقيا للسيدات أمم إفريقيا - العيناوي: نستعد لمواجهة السنغال بأفضل طريقة ممكنة أمم إفريقيا - حارس نيجيريا: نعتذر للشعب النيجيري.. أنا فخور بهذا الفريق حتى في الهزيمة أمم إفريقيا - براهيم دياز: جاهز للنهائي.. وعانيت كثيرا أثناء ركلات الترجيح أمم إفريقيا - الحضور الجماهيري في نسخة 2025 يحطم الرقم القياسي أمم إفريقيا - مدرب نيجيريا: لا يمكن تقبل الخسارة بركلات الترجيح بعد مجهودنا أمم إفريقيا - برايت أوساي: التحكيم كان مؤسفا ومن المحبط استمرار رؤيتهم حتى الآن أمم إفريقيا - حكيمي: كنا نعلم أننا نمتلك أفضل حارس مرمى في ركلات الترجيح
أخر الأخبار
جلوبو: اقتراح من وست هام للموافقة على بيع باكيتا لـ فلامنجو 6 دقيقة | أمريكا
مباشر كأس العاصمة - المصري (0)-(0) الزمالك.. انطلاق المباراة 32 دقيقة | الدوري المصري
اتحاد الكرة يعلن موعد لقاء زد ضد المصري في كأس مصر 37 دقيقة | الدوري المصري
كأس عاصمة مصر - خماسية سونكو.. بتروجت يسحق شباب بيراميدز بسباعية ساعة | الكرة المصرية
كأس عاصمة مصر - طلائع الجيش ينتصر على الأهلي ويتصدر ويتأهل لربع النهائي ساعة | الكرة المصرية
التشكيل - الدباغ وبيزيرا يقودان هجوم الزمالك.. وبامبو أساسي مع المصري في كأس العاصمة ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - 3 أندية تطلب ضم بوبو من بيراميدز ساعة | ميركاتو
دوري المحترفين - القناة يبتعد بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه ساعة | القسم الثاني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي 3 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521327/أمم-إفريقيا-نسخة-2025-الأقوى-تهديفيا-عبر-تاريخ-البطولة