تشكيل الأهلي - بن رمضان وحمزة وجراديشار أساسيون ضد طلائع الجيش في كأس العاصمة

الخميس، 15 يناير 2026 - 15:53

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - بتروجت - محمد علي بن رمضان

أعلن يس توروب المدير الفني لفريق الأهلي التشكيل لمواجهة طلائع الجيش في ختام دور المجموعات من كأس عاصمة مصر.

ويلعب الأهلي ضد طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الختامية من كأس عاصمة مصر.

وشهد التشكيل ظهور محمد بن رمضان لاعب الوسط مع تواجد ثنائي الهجوم نيتس جراديشار وحمزة عبد الكريم.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

الدفاع: إبراهيم الأسيوطي - أحمد رمضان - ياسين مرعي - محمد شكري.

الوسط: محمد بن رمضان - إبراهيم عادل - محمد عبد الله

الهجوم: نيتس جراديشار - حمزة عبد الكريم - حسين الشحات.

ويحتل الأهلي المركز السادس في جدول ترتيب المسابقة برصيد 6 نقاط من انتصارين.

ويحتاج الأهلي للفوز من أجل تخطي فاركو صاحب المركز الثالث مع انتظار نتائج المقاولون وغزل المحلة.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي بجانب أفضل صاحبي مركز ثالث من المجموعات الثلاثة.

كأس عاصمة مصر الأهلي طلائع الجيش
