كرة سلة - أشرف صبحي يُنهي خلاف نيرة أنور مع الاتحاد المصري

اجتمع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة بمقر وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكشف الاتحاد المصري لكرة السلة في بيان رسمي عن الاجتماع مع مجلس الإدارة لمتابعة خطط التطوير.

كما حرص على تقريب وجهات النظر وإنهاء الخلافات المتعلقة بـ نيرة أنور عضوة مجلس الإدارة بشأن توزيع المهام والاختصاصات.

وكانت نيرة أنور قد تقدمت بشكوى إلى المجلس القومي للمرأة ضد رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة بسبب ما تعرضت له من إهانات وتنمر وتهميش وإقصاء أثناء فترة عملها -على حد وصف الشكوى وقتها-.

وجاء بيان الاتحاد المصري لكرة السلة كالآتي:

"وحرص أشرف صبحي على تقريب وجهات النظر وإنهاء بعض الخلافات المتعلقة بعضوة مجلس الإدارة نيرة أنور، بشأن توزيع المهام والاختصاصات داخل الاتحاد وكذلك وضع الضوابط الخاصة بضمان الاستقرار بمنظومة كرة السلة فى إطار الاستراتيجية التى وضعتها الوزارة لتحقيق التطوير الشامل فى مختلف اللعبات ومنها كرة السلة".

"كما شهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بتطوير كرة السلة المصرية، حيث استعرض مجلس إدارة الاتحاد الخطة الاستراتيجية الموضوعة للفترة المقبلة، والتي تستهدف الارتقاء باللعبة وزيادة انتشارها في مختلف محافظات الجمهورية، ودعم القاعدة العريضة من الممارسين واكتشاف المواهب".

"وأكد أشرف صبحي خلال اللقاء سعادته بالمردود الإيجابي الذي يقدمه مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، مشددًا على أن كرة السلة تُعد من أهم الألعاب الجماعية ذات الشعبية الواسعة التي تحظى باهتمام الشارع المصري".

"وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة حريصة على تقديم الدعم الكامل للاتحاد في تنفيذ خططه وبرامجه، بما يسهم في رفع مستوى المنتخبات الوطنية، وتعزيز تواجد مصر على المستويين القاري والدولي، مؤكدًا أهمية العمل المؤسسي والتخطيط العلمي لتحقيق التنمية المستدامة للعبة".

"ومن جانبه، صرّح عمرو مصيلحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، بأن مجلس إدارة الاتحاد يعمل بكل جهد من أجل مصلحة اللعبة وتطويرها بالشكل الذي يليق باسم الرياضة المصرية وتاريخ كرة السلة العريق، مؤكدًا أن المجلس نجح خلال عامه الأول في إعادة تواجد مصر بقوة على الساحة القارية".

"وأوضح رئيس الاتحاد أن المرحلة المقبلة ستشهد سعي الاتحاد لاستضافة عدد من البطولات والأحداث العالمية على أرض مصر، في ظل الدعم الكامل الذي يحظى به من وزارة الشباب والرياضة".

"وفي ختام اللقاء، قام عمرو مصيلحي ومجلس إدارة الاتحاد بتقديم التهنئة لأشرف صبحي بمناسبة انتخابه رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، كما تم تسليم درع الاتحاد لسيادته تقديرًا لدوره الداعم للرياضة المصرية".

"وشهد الاجتماع حضور السادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، والمدير التنفيذي للاتحاد الأستاذ محمود الحلو، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة".