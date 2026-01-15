الثالثة في قطر.. آدم وناس يزامل أكرم توفيق في الشمال
الخميس، 15 يناير 2026 - 15:26
كتب : FilGoal
أتم نادي الشمال القطري إجراءات التعاقد مع الجزائري آدم وناس لاعب السيلية.
ويضم الشمال بين صفوفه أكرم توفيق لاعب الوسط المصري.
وأعلن نادي الشمال تعاقده مع آدم وناس قادما من السيلية القطري.
وسيخوض وناس تجربته الثالثة في الدوري القطري بعدما لعب للسد والسيلية قبل انتقاله للشمال.
وسبق للجناح الجزائري اللعب بصفوف ليل ونيس بالدوري الفرنسي، ونابولي الإيطالي.
كما توج آدم وناس مع منتخب الجزائر بلقب كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر.
