أمم إفريقيا - حارس نيجيريا: نعتذر للشعب النيجيري.. أنا فخور بهذا الفريق حتى في الهزيمة

وجه ستانلي نوابيلي حارس نيجيريا رسالة مؤثرة لجماهير بلاده بعد خسارة نصف نهائي كأس أمم إفريقيا أمام المغرب.

وتأهل منتخب المغرب إلى نهائي أمم إفريقيا عقب الفوز على نيجيريا بركلات الترجيح 4-2 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وقال نوابيلي عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "أعلم كيف يكون الشعور عندما تعيش أمة بأكملها ليلة مخيبة للآمال. بعد كل مباراة هناك فائزون آخرون يتعلمون الدروس".

وأضاف "الجماهير تتعلم، واللاعبون يتعلّمون، وكذلك القادة، سنواصل معا عملية البناء".

وتابع "لقد قاتلنا بكل ما نملك في ملعب يتسع لـ70 ألف متفرج. أنا فخور بهذا الفريق حتى في الهزيمة، فمباراة سيئة لا تعني أنك لاعب سيئ، ولوحة نتيجة المباراة لا تقيس حجم القلب ولا مقدار العطاء".

وأتم رسالته "نعتذر للشعب النيجيري، نؤكد محبتنا لكم ونشكركم على دعمكم ومساندتكم الدائمة.

وتصدى نوابيلي لركلة جزاء، بينما تصدى ياسين بونو حارس المغرب لركلتي ترجيح ليقود بلاده إلى النهائي لأول مرة منذ عام 2004.

وهذه هي المرة الأولى التي يتأهل منتخب المغرب لنهائيات أمم إفريقيا منذ 2004، وللمرة الثالثة في تاريخها بعد 1988.

وخسر منتخب نيجيريا في المربع الذهبي للمرة التاسعة كأكثر منتخب يخسر في تلك المرحلة.

وتقام مباراة تحديد المركز الثالث بين مصر ونيجيريا يوم السبت 17 يناير.

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية يوم الأحد 18 يناير.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.