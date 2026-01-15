تقرير: إنتر يواجه رفضا من إيندهوفن لاستعادة بريسيتش

الخميس، 15 يناير 2026 - 15:05

كتب : FilGoal

إيفان بيريسيتش - إنتر ميلان × نابولي

استفسر نادي إنتر عن إمكانية إعادة جناحه الكرواتي إيفان بريسيتش إلى الدوري الإيطالي في يناير، لكن إيندهوفن أوضح أنه لا ينوي التفريط في اللاعب.

وكان قد ارتبط اسم بريسيتش -36 عاما- بالانتقال إلى برشلونة قبل انطلاق الموسم الجاري.

وكشف موقع فوتبول إيطاليا عن بحث إنتر عن تعزيزات في الجبهة اليمنى بعد الإصابة الطويلة لدينزل دومفريس.

أخبار متعلقة:
كيفو: لقب بطل الشتاء لا يعني شيئا.. وإنتر يجب أن يكون على القمة في مايو تقرير: لاعب بورنموث على رادار إنتر أمم إفريقيا – إريك شيل: ليس لدي المال للاعبين.. وربما نترك الكرة لـ المغرب رئيس اتحاد جدة السابق: ميسي رفض عرضا يتجاوز مليار جنيه إسترليني قبل إنتر ميامي

ويأتي ذلك في ظل عدم إقناع لويس هنريكي بالكامل منذ انضمامه الصيف الماضي، ما دفع إنتر للبحث عن حل خبرة منخفض التكلفة بدلاً من استثمار كبير.

وأشار التقرير إلى أن بريسيتش، الذي يلعب حاليا في إيندهوفن، يحظى بتقدير كبير لدى إنتر لمعرفته العميقة بالنادي وخبرته، بعد أكثر من 200 مباراة خاضها مع الفريق بين 2015 و2022.

وأبدى اللاعب ترحيبه بالعودة إلى إنتر، لكن النادي الهولندي رفض الصفقة بشكل قاطع، ما أغلق الباب أمام العودة ما لم يحدث تغيير مفاجئ في موقف إيندهوفن

ويواصل إنتر متابعة خيارات بديلة بعد رفض النادي الهولندي، بعدما تم رفضه سابقا من جانب جواو كانسيلو، ويستعد النادي للانتظار حتى ظهور فرصة مناسبة قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية.

وابتعد إنتر بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 46 نقطة وفارق ست نقاط عن كل من نابولي وميلان.

وتغلب إنتر على ليتشي بهدف دون مقابل في مباراة مثيرة.

ويحل إنتر ضيفا على أودينيزي بعد غدا السبت ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإيطالي.

الدوري الإيطالي إنتر بريسيتش
نرشح لكم
كيفو: لقب بطل الشتاء لا يعني شيئا.. وإنتر يجب أن يكون على القمة في مايو أول مباراة مع أربيلوا.. ريال مدريد يودع الكأس بطريقة درامية أمام ألباسيتي ذا صن: خروج مانشستر يونايتد من الكأس يفتح الباب لمواجهة رونالدو والاستفادة المالية قائمة ريال مدريد - مبابي على رأس غيابات بالجملة في اختبار أربيلوا الأول سفيان بوفال ينضم لـ لو هافر جوارديولا: أتمنى عودة عمر مرموش سريعا لإراحة هالاند على خطى والده.. أياكس يتعاقد مع نجل إبراهيموفيتش مواعيد مباريات الأربعاء 14 يناير - مصر ضد السنغال.. والمغرب يواجه نيجيريا
أخر الأخبار
الصفقة الثانية.. حازم العسكري من زد إلى المقاولون العرب 8 دقيقة | الدوري المصري
تحديد موعد لقاء بيراميدز ضد الجونة في كأس مصر 39 دقيقة | الكرة المصرية
روبرتسون يكشف آخر تطورات تجديد تعاقده مع ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر كأس عاصمة مصر - الأهلي (1)-(0) طلائع الجيش.. الحارس يمنع الثاني ساعة | الكرة المصرية
قطبا جدة يتنافسان على حارس النصر ساعة | ميركاتو
مصدر من الزمالك لـ في الجول: قضية إيقاف القيد التاسعة تتعلق بقيمة انتقال صلاح مصدق ساعة | الدوري المصري
إيقاف حارس النصر وتغريمه بعد اشتباكه مع روبن نيفيز ساعة | سعودي في الجول
كرة نسائية - رفقة البطل التاريخي.. مجموعة متوازنة لمصر في أمم إفريقيا للسيدات 2 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي 3 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521322/تقرير-إنتر-يواجه-رفضا-من-إيندهوفن-لاستعادة-بريسيتش