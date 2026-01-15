تقرير: إنتر يواجه رفضا من إيندهوفن لاستعادة بريسيتش

استفسر نادي إنتر عن إمكانية إعادة جناحه الكرواتي إيفان بريسيتش إلى الدوري الإيطالي في يناير، لكن إيندهوفن أوضح أنه لا ينوي التفريط في اللاعب.

وكان قد ارتبط اسم بريسيتش -36 عاما- بالانتقال إلى برشلونة قبل انطلاق الموسم الجاري.

وكشف موقع فوتبول إيطاليا عن بحث إنتر عن تعزيزات في الجبهة اليمنى بعد الإصابة الطويلة لدينزل دومفريس.

ويأتي ذلك في ظل عدم إقناع لويس هنريكي بالكامل منذ انضمامه الصيف الماضي، ما دفع إنتر للبحث عن حل خبرة منخفض التكلفة بدلاً من استثمار كبير.

وأشار التقرير إلى أن بريسيتش، الذي يلعب حاليا في إيندهوفن، يحظى بتقدير كبير لدى إنتر لمعرفته العميقة بالنادي وخبرته، بعد أكثر من 200 مباراة خاضها مع الفريق بين 2015 و2022.

وأبدى اللاعب ترحيبه بالعودة إلى إنتر، لكن النادي الهولندي رفض الصفقة بشكل قاطع، ما أغلق الباب أمام العودة ما لم يحدث تغيير مفاجئ في موقف إيندهوفن

ويواصل إنتر متابعة خيارات بديلة بعد رفض النادي الهولندي، بعدما تم رفضه سابقا من جانب جواو كانسيلو، ويستعد النادي للانتظار حتى ظهور فرصة مناسبة قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية.

وابتعد إنتر بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 46 نقطة وفارق ست نقاط عن كل من نابولي وميلان.

وتغلب إنتر على ليتشي بهدف دون مقابل في مباراة مثيرة.

ويحل إنتر ضيفا على أودينيزي بعد غدا السبت ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإيطالي.