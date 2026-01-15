كيفو: لقب بطل الشتاء لا يعني شيئا.. وإنتر يجب أن يكون على القمة في مايو

الخميس، 15 يناير 2026 - 14:44

كتب : FilGoal

كريستيان كيفو - إنتر

يرى كريستيان كيفو المدير الفني لفريق إنتر أن تصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي في منتصف الموسم لا يمثل أي قيمة حقيقية.

وشدد كيفو على أن الحسم يكون في نهاية الموسم في شهر مايو المقبل.

وقال كيفو عقب الفوز على ليتشي: "لقب بطل الشتاء لا يعني شيئا، الأهم هو أن نكون هناك في مايو".

وأضاف "المباراة كانت معقدة للغاية، الفريق تحلى بالعقلية الصحيحة وآمن حتى النهاية، وهذه مباريات غالبا ما تخسرها أكثر مما تفوز بها".

أما عن إرهاق لاعبيه أوضح "توقعت الصعوبة، استهلكنا طاقة كبيرة في المباراة السابقة، واللعب بعد 72 ساعة فقط أمر شاق للغاية".

وبرر قراره بمنح اللاعبين راحة قبل اللقاء قائلا: "لا أحتاج لتبرير اختياراتي، أتخذ قراراتي بناء على خبرتي وما أراه في التدريبات، وأثق في نضج اللاعبين".

واختتم تصريحاته "نحن فريق منافس، لكن الصراع سيكون حتى النهاية على كل نقطة في الدوري".

وابتعد إنتر بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 46 نقطة وفارق ست نقاط عن كل من نابولي وميلان.

وتغلب إنتر على ليتشي بهدف دون مقابل في مباراة مثيرة.

ويحل إنتر ضيفا على أودينيزي بعد غدا السبت ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإيطالي.

