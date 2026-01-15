أمم إفريقيا - براهيم دياز: جاهز للنهائي.. وعانيت كثيرا أثناء ركلات الترجيح

شدد براهيم دياز لاعب منتخب المغرب على جاهزيته لخوض المباراة النهائية أمام السنغال.

وتأهل منتخب المغرب إلى نهائي أمم إفريقيا عقب الفوز على نيجيريا بركلات الترجيح 4-2 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وقال دياز في تصريحات للصحفيين: "أنا بخير ولم أتعرض للإصابة أمام نيجيريا، لكن خروجي جاء نتيجة للإرهاق البدني وهذا أمر طبيعي".

وأضاف "عانيت كثيرا وتوترت أعصابي أثناء ركلات الترجيح، لكن الأهم أننا حققنا الفوز ونحن الآن سعداء جدا بهذا الإنجاز".

وأتم تصريحاته "نحن فخورون بما حققناه، والآن لم يتبقَ أمامنا سوى خطوة واحدة فقط لنرفع كأس إفريقيا".

ولأول مرة يتأهل منتخب المغرب لنهائيات أمم إفريقيا منذ 2004، وللمرة الثالثة في تاريخها بعد 1988.

وخسر منتخب نيجيريا في المربع الذهبي للمرة التاسعة كأكثر منتخب يخسر في تلك المرحلة.

وتقام مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية يوم الأحد المقبل الموافق 18 يناير 2026 الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.