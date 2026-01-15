أمم إفريقيا - براهيم دياز: جاهز للنهائي.. وعانيت كثيرا أثناء ركلات الترجيح

الخميس، 15 يناير 2026 - 14:27

كتب : FilGoal

منتخب المغرب - براهيم دياز

شدد براهيم دياز لاعب منتخب المغرب على جاهزيته لخوض المباراة النهائية أمام السنغال.

وتأهل منتخب المغرب إلى نهائي أمم إفريقيا عقب الفوز على نيجيريا بركلات الترجيح 4-2 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وقال دياز في تصريحات للصحفيين: "أنا بخير ولم أتعرض للإصابة أمام نيجيريا، لكن خروجي جاء نتيجة للإرهاق البدني وهذا أمر طبيعي".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - أوسيمين: لا نعاني أي ضغط أمام المغرب.. ومباراة الجزائر أظهرت جاهزيتنا للمنافسة على اللقب أمم إفريقيا - لاعب نيجيريا: حاوروا حكم مواجهة المغرب أمم إفريقيا - بونو: التأهل للنهائي هدية لجماهير المغرب.. ونركز على مواجهة السنغال أمم إفريقيا – موعد النهائي بين المغرب والسنغال

وأضاف "عانيت كثيرا وتوترت أعصابي أثناء ركلات الترجيح، لكن الأهم أننا حققنا الفوز ونحن الآن سعداء جدا بهذا الإنجاز".

وأتم تصريحاته "نحن فخورون بما حققناه، والآن لم يتبقَ أمامنا سوى خطوة واحدة فقط لنرفع كأس إفريقيا".

ولأول مرة يتأهل منتخب المغرب لنهائيات أمم إفريقيا منذ 2004، وللمرة الثالثة في تاريخها بعد 1988.

وخسر منتخب نيجيريا في المربع الذهبي للمرة التاسعة كأكثر منتخب يخسر في تلك المرحلة.

وتقام مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية يوم الأحد المقبل الموافق 18 يناير 2026 الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

أمم إفريقيا منتخب المغرب منتخب نيجيريا
نرشح لكم
كرة نسائية - رفقة البطل التاريخي.. مجموعة متوازنة لمصر في أمم إفريقيا للسيدات أمم إفريقيا - العيناوي: نستعد لمواجهة السنغال بأفضل طريقة ممكنة أمم إفريقيا - نسخة 2025 الأقوى تهديفيا عبر تاريخ البطولة أمم إفريقيا - حارس نيجيريا: نعتذر للشعب النيجيري.. أنا فخور بهذا الفريق حتى في الهزيمة أمم إفريقيا - الحضور الجماهيري في نسخة 2025 يحطم الرقم القياسي أمم إفريقيا - مدرب نيجيريا: لا يمكن تقبل الخسارة بركلات الترجيح بعد مجهودنا أمم إفريقيا - برايت أوساي: التحكيم كان مؤسفا ومن المحبط استمرار رؤيتهم حتى الآن أمم إفريقيا - حكيمي: كنا نعلم أننا نمتلك أفضل حارس مرمى في ركلات الترجيح
أخر الأخبار
إيقاف حارس النصر وتغريمه بعد اشتباكه مع روبن نيفيز 4 دقيقة | سعودي في الجول
كرة نسائية - رفقة البطل التاريخي.. مجموعة متوازنة لمصر في أمم إفريقيا للسيدات 9 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - العيناوي: نستعد لمواجهة السنغال بأفضل طريقة ممكنة 23 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - نسخة 2025 الأقوى تهديفيا عبر تاريخ البطولة 26 دقيقة | أمم إفريقيا
تشكيل الأهلي - بن رمضان وحمزة وجراديشار أساسيون ضد طلائع الجيش في كأس العاصمة 32 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - أشرف صبحي يُنهي خلاف نيرة أنور مع الاتحاد المصري 37 دقيقة | رياضة نسائية
الثالثة في قطر.. آدم وناس يزامل أكرم توفيق في الشمال 59 دقيقة | الوطن العربي
أمم إفريقيا - حارس نيجيريا: نعتذر للشعب النيجيري.. أنا فخور بهذا الفريق حتى في الهزيمة ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي 3 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521320/أمم-إفريقيا-براهيم-دياز-جاهز-للنهائي-وعانيت-كثيرا-أثناء-ركلات-الترجيح