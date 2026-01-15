أمم إفريقيا - الحضور الجماهيري في نسخة 2025 يحطم الرقم القياسي

الخميس، 15 يناير 2026 - 14:23

كتب : FilGoal

ملعب الأمير مولاي عبد الله

تخطى عدد الحضور الجماهيري في كأس أمم إفريقيا الرقم القياسي المسجل في النسخة الماضية.

وأصبحت البطولة هي الأقوى من ناحية الحضور الجماهيري في تاريخ بطولات أمم إفريقيا.

إذ حضر حتى الآن مليون و200 ألف مشجع للمباريات، قبل مباراتين من ختام المسابقة.

وبذلك سجلت البطولة رقما قياسيا من حيث المتابعة الجماهيرية لتتجاوز الرقم القياسي المسجل في نسخة كوت ديفوار، مليون و100 ألف متفرج.

يستضيف المغرب كأس أمم إفريقيا في الفترة من 21 ديسمبر الماضي إلى 18 يناير الجاري.

وجاءت المباريات المتبقية في البطولة كالآتي:

السبت 17 يناير

مصر × نيجيريا - 6 مساء - استاد محمد الخامس

الأحد 18 يناير

المغرب × السنغال - 9 مساء - استاد الأمير مولاي عبد الله بالرباط

وتذاع المباراتان عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

