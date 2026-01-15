كرة طائرة - جدول مواعيد مباريات السوبر المصري للرجال بمشاركة 4 فرق
الخميس، 15 يناير 2026 - 13:37
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة جدول مواعيد كأس السوبر المصري للرجال.
ويشارك 4 فرق في منافسات البطولة وهم الأهلي والزمالك وبتروجت والاتحاد السكندري.
وكان الأهلي حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة.
وجاء جدول مباريات السوبر المصري كالآتي:
الجمعة 16 يناير
الاتحاد السكندري × الأهلي - 2 عصرا
بتروجت × الزمالك - 8 مساء
السبت 17 يناير
الزمالك × الاتحاد - 6 مساء
الأهلي × بتروجت - 8 مساء
الإثنين 19 يناير
بتروجت × الاتحاد - 6 مساء
الأهلي × الزمالك - 8 مساء
وحسم الأهلي لقب السوبر المصري لرجال الكرة الطائرة ثلاث مرات أعوام 2023 و2024 و2025.
