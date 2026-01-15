كرة طائرة - جدول مواعيد مباريات السوبر المصري للرجال بمشاركة 4 فرق

الخميس، 15 يناير 2026 - 13:37

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة طائرة

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة جدول مواعيد كأس السوبر المصري للرجال.

ويشارك 4 فرق في منافسات البطولة وهم الأهلي والزمالك وبتروجت والاتحاد السكندري.

وكان الأهلي حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة.

وجاء جدول مباريات السوبر المصري كالآتي:

الجمعة 16 يناير

الاتحاد السكندري × الأهلي - 2 عصرا

بتروجت × الزمالك - 8 مساء

السبت 17 يناير

الزمالك × الاتحاد - 6 مساء

الأهلي × بتروجت - 8 مساء

الإثنين 19 يناير

بتروجت × الاتحاد - 6 مساء

الأهلي × الزمالك - 8 مساء

وحسم الأهلي لقب السوبر المصري لرجال الكرة الطائرة ثلاث مرات أعوام 2023 و2024 و2025.

كرة طائرة الأهلي الزمالك
