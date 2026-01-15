نصف مليار طلب على تذاكر كأس العالم 2026

الخميس، 15 يناير 2026 - 13:25

كتب : FilGoal

كأس العالم 2026

أوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه تلقى أكثر من 500 مليون طلب للحصول على تذاكر مباريات بطولة كأس العالم 2026.

وذلك خلال فترة تقديم الطلبات التي استمرت 33 يوما، من الخميس 11 ديسمبر إلى الثلاثاء 13 يناير الجاري.

وأفاد فيفا عبر موقعه أنه مع إغلاق باب التسجيل في قرعة الاختيار العشوائي، تم تقديم أكثر من 500 مليون طلب لشراء التذاكر مع انتهاء فترة تقديم طلبات القرعة العشوائية على تذاكر كأس العالم 2026.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - منتخب مصر يكتفي بالحصول على 2.5 مليون دولار أمم إفريقيا - تعرف على ترتيب هدافي البطولة بعد نهاية نصف النهائي أمم إفريقيا - مدرب نيجيريا: لا يمكن تقبل الخسارة بركلات الترجيح بعد مجهودنا أمم إفريقيا - برايت أوساي: التحكيم كان مؤسفا ومن المحبط استمرار رؤيتهم حتى الآن

وأضاف "خلال 33 يوما فقط، تم تسجيل طلبات من مشجعين يعيشون في دول وأقاليم جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء الـ211 المنضوية تحت مظلة فيفا".

وسيتم تخصيص التذاكر من خلال عملية اختيار عشوائي بهدف ضمان العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الأشخاص المتقدمين بالطلبات، وفقا لبيان فيفا.

سيُبلّغ المشجعون بنتائج طلباتهم عبر البريد الإلكتروني في أجل أقصاه 5 فبراير المقبل.

وبعد التحقق من أرقام بطاقات الائتمان التي تم تقديمها مع كل طلب تذكرة، سجَّل المشجعون ما مُعدَّله 15 مليون طلب يومي على مدار فترة تقديم الطلبات التي تواصلت طيلة 33 يوماً، وهو رقم قياسي جديد في تاريخ الإقبال على تذاكر الحدث الكروي الأبرز على وجه الأرض.

وفي هذا الصدد، قال جياني إنفانتينو رئيس فيفا: "تسجيل نصف مليار طلب على التذاكر في غضون شهر واحد فقط هو أكثر من مجرد رقم يعكس مدى الإقبال الهائل".

وأضاف "بالنيابة عن فيفا، أود أن أشكر عشاق كرة القدم في كل مكان وأهنئهم على هذه الإقبال الاستثنائي".

ووردت مُعظم الطلبات من الدول المستضيفة الثلاث - الولايات المتحدة والمكسيك وكندا - متبوعة بكل من ألمانيا وإنجلترا والبرازيل وإسبانيا والبرتغال والأرجنتين وكولومبيا.

علماً أن المباراة التي حظيت بأكبر عدد من الطلبات المسجلة في مرحلة المبيعات هذه هي تلك التي ستجمع بين كولومبيا والبرتغال يوم السبت 27 يونيو في ميامي.

متبوعة بمباراة المكسيك أمام كوريا يوم الخميس 18 يونيو في جوادالاخارا، والمباراة النهائية في نيوجيرسي يوم الأحد 19 يوليو، والمباراة الافتتاحية المقررة بين المكسيك وجنوب إفريقيا في مكسيكو سيتي يوم الخميس 11 يونيو.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

كأس العالم 2026 فيفا
نرشح لكم
رئيس اتحاد جدة السابق: ميسي رفض عرضا يتجاوز مليار جنيه إسترليني قبل إنتر ميامي رومانو: باكيتا توصل لاتفاق مع فلامنجو على البنود الشخصية ميسي: لا أرى نفسي مدربا ولكن ميسي: أشاهد فيديوهات تيكتوك.. ولا أستخدم الذكاء الإصطناعي سيغيب لموسم إضافي.. إصابة ريكي بويج بقطع جديد في الرباط الصليبي الحكاية مستمرة.. فلومينينسي يجدد تعاقد فابيو حتى 2027 هل تتذكروه؟ روكي سانتا كروز يوقع لـ ناسيونال الباراجوياني كان مرشحا لتدريب الأهلي.. رايدستروم مدربا جديدا لـ وسام أبو علي في كولومبوس كرو
أخر الأخبار
مصدر من الزمالك لـ في الجول: قضية إيقاف القيد التاسعة تتعلق بقيمة انتقال صلاح مصدق 2 دقيقة | الدوري المصري
إيقاف حارس النصر وتغريمه بعد اشتباكه مع روبن نيفيز 12 دقيقة | سعودي في الجول
كرة نسائية - رفقة البطل التاريخي.. مجموعة متوازنة لمصر في أمم إفريقيا للسيدات 17 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - العيناوي: نستعد لمواجهة السنغال بأفضل طريقة ممكنة 31 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - نسخة 2025 الأقوى تهديفيا عبر تاريخ البطولة 34 دقيقة | أمم إفريقيا
تشكيل الأهلي - بن رمضان وحمزة وجراديشار أساسيون ضد طلائع الجيش في كأس العاصمة 40 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - أشرف صبحي يُنهي خلاف نيرة أنور مع الاتحاد المصري 46 دقيقة | رياضة نسائية
الثالثة في قطر.. آدم وناس يزامل أكرم توفيق في الشمال ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي 3 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521316/نصف-مليار-طلب-على-تذاكر-كأس-العالم-2026