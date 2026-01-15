نصف مليار طلب على تذاكر كأس العالم 2026

أوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه تلقى أكثر من 500 مليون طلب للحصول على تذاكر مباريات بطولة كأس العالم 2026.

وذلك خلال فترة تقديم الطلبات التي استمرت 33 يوما، من الخميس 11 ديسمبر إلى الثلاثاء 13 يناير الجاري.

وأفاد فيفا عبر موقعه أنه مع إغلاق باب التسجيل في قرعة الاختيار العشوائي، تم تقديم أكثر من 500 مليون طلب لشراء التذاكر مع انتهاء فترة تقديم طلبات القرعة العشوائية على تذاكر كأس العالم 2026.

وأضاف "خلال 33 يوما فقط، تم تسجيل طلبات من مشجعين يعيشون في دول وأقاليم جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء الـ211 المنضوية تحت مظلة فيفا".

وسيتم تخصيص التذاكر من خلال عملية اختيار عشوائي بهدف ضمان العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الأشخاص المتقدمين بالطلبات، وفقا لبيان فيفا.

سيُبلّغ المشجعون بنتائج طلباتهم عبر البريد الإلكتروني في أجل أقصاه 5 فبراير المقبل.

وبعد التحقق من أرقام بطاقات الائتمان التي تم تقديمها مع كل طلب تذكرة، سجَّل المشجعون ما مُعدَّله 15 مليون طلب يومي على مدار فترة تقديم الطلبات التي تواصلت طيلة 33 يوماً، وهو رقم قياسي جديد في تاريخ الإقبال على تذاكر الحدث الكروي الأبرز على وجه الأرض.

وفي هذا الصدد، قال جياني إنفانتينو رئيس فيفا: "تسجيل نصف مليار طلب على التذاكر في غضون شهر واحد فقط هو أكثر من مجرد رقم يعكس مدى الإقبال الهائل".

وأضاف "بالنيابة عن فيفا، أود أن أشكر عشاق كرة القدم في كل مكان وأهنئهم على هذه الإقبال الاستثنائي".

ووردت مُعظم الطلبات من الدول المستضيفة الثلاث - الولايات المتحدة والمكسيك وكندا - متبوعة بكل من ألمانيا وإنجلترا والبرازيل وإسبانيا والبرتغال والأرجنتين وكولومبيا.

علماً أن المباراة التي حظيت بأكبر عدد من الطلبات المسجلة في مرحلة المبيعات هذه هي تلك التي ستجمع بين كولومبيا والبرتغال يوم السبت 27 يونيو في ميامي.

متبوعة بمباراة المكسيك أمام كوريا يوم الخميس 18 يونيو في جوادالاخارا، والمباراة النهائية في نيوجيرسي يوم الأحد 19 يوليو، والمباراة الافتتاحية المقررة بين المكسيك وجنوب إفريقيا في مكسيكو سيتي يوم الخميس 11 يونيو.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.