أمم إفريقيا - مدرب نيجيريا: لا يمكن تقبل الخسارة بركلات الترجيح بعد مجهودنا

الخميس، 15 يناير 2026 - 13:07

كتب : FilGoal

إريك شيل مدرب منتخب نيجيريا

أعرب إريك شيل المدير الفني لمنتخب نيجيريا عن شعوره بالإحباط بعد الخسارة أمام المغرب في نصف نهائي أمم إفريقيا بركلات الترجيح.

وتأهل منتخب المغرب إلى نهائي أمم إفريقيا عقب الفوز على نيجيريا بركلات الترجيح 4-2 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وتصدى ياسين بونو لركلتي ترجيح ليقود المغرب إلى النهائي لأول مرة منذ عام 2004.

وقال إريك شيل في تصريحات عبر موقع كاف: "لم تكن مباراة سهلة أبدا، لكن اللاعبين أظهروا قوتهم وقاتلوا على كل كرة".

وتابع "الخسارة بركلات الترجيح مؤلمة للغاية، ومن الصعب تقبلها لأننا بذلنا جهدا كبيرا طوال البطولة، لكن هذه هي كرة القدم".

وشدد شيل "علينا مواصلة العمل، لعبنا هذه المباراة بضغط عال لأنه إذا لم نضغط، نترك مساحات ويصبح الوضع معقدا".

واختتم تصريحاته "لم نكن بنفس المستوى الذي أظهرناه في المباريات الأخرى، لا أريد القول أن الإرهاق هو السبب لكن الحقيقة أننا افتقرنا إلى الحركة والقوة".

ولأول مرة يتأهل منتخب المغرب لنهائيات أمم إفريقيا منذ 2004، وللمرة الثالثة في تاريخها بعد 1988.

وخسر منتخب نيجيريا في المربع الذهبي للمرة التاسعة كأكثر منتخب يخسر في تلك المرحلة.

وتقام مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية يوم الأحد المقبل الموافق 18 يناير 2026 الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

أمم إفريقيا نيجيريا المغرب إريك شيل
