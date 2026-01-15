سيزامل حمدي فتحي.. الوكرة يتعاقد مع لويس ألبيرتو

أتم نادي الوكرة القطري إجراءات التعاقد مع لويس ألبيرتو لاعب لاتسيو الإيطالي السابق.

ويضم الوكرة بين صفوفه الدولي المصري حمدي فتحي.

وأعلن الوكرة تعاقده مع لويس ألبيرتو قادما من الدحيل القطري لمدة موسم ونصف الموسم.

ولعب ألبيرتو موسم ونصف بقميص الدحيل بعد سنوات من النجاح مع لاتسيو.

وسبق للويس ألبيرتو اللعب في صفوف ليفربول الإنجليزي وإشبيلية.

وعلى المستوى الدولي لعب لويس ألبيرتو مباراة دولية واحدة مع المنتخب الإسباني.

