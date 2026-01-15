أمم إفريقيا - برايت أوساي: التحكيم كان مؤسفا ومن المحبط استمرار رؤيتهم حتى الآن

الخميس، 15 يناير 2026 - 12:41

كتب : FilGoal

برايت أوساي - منتخب نيجيريا

أعرب برايت أوساي لاعب منتخب نيجيريا عن استيائه من أداء التحكيم خلال مواجهة المغرب في نصف النهائي.

وتأهل منتخب المغرب إلى نهائي أمم إفريقيا عقب الفوز على نيجيريا بركلات الترجيح 4-2 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وتصدى ياسين بونو لركلتي ترجيح ليقود المغرب إلى النهائي لأول مرة منذ عام 2004.

وقال برايت أوساي صامويل ظهير أيمن نيجيريا في تصريحات صحفية: "نشعر بإحباط كبير بعد الخسارة، أعتقد أننا لعبنا بطريقة جيدة جدا والدفاع كان رائعا".

وتابع "التحكيم كان مؤسفا، ولا أقول ذلك لأننا خسرنا، لكن ارتكب الحكم العديد من الأخطاء ومن المحبط استمرار رؤية مثل هؤلاء في مباريات كبيرة مثل هذه، وأتمنى الأفضل لمنتخب المغرب في القادم".

ولأول مرة يتأهل منتخب المغرب لنهائيات أمم إفريقيا منذ 2004، وللمرة الثالثة في تاريخها بعد 1988.

وخسر منتخب نيجيريا في المربع الذهبي للمرة التاسعة كأكثر منتخب يخسر في تلك المرحلة.

وتقام مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية يوم الأحد المقبل الموافق 18 يناير 2026 الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

