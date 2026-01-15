الرياضية: علي علوان ينضم إلى الرياض السعودي

وقع علي علوان مهاجم منتخب الأردن على عقود انتقاله إلى نادي الرياض السعودي، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن علوان وقع على عقد يربطه بنادي الرياض لمدة عام ونصف بعد شراء المدة المتبقية من عقده مع نادي الكرمة العراقي.

وكان علي علوان قد تألق رفقة منتخب الأردن في كأس العرب الأخيرة، وحصد فيها منتخب الأردن المركز الثاني.

وكشفت الجريدة السعودية قبل أيام عن تقدم ضمك والرياض بعرضين رسميين من أجل ضم علي علوان في يناير الجاري.

وأشار التقرير إلى أن إدارة الكرامة العراقي تدرس العرضين في الوقت الحالي للمفاضلة بينهما.

ويبدو أنها وافقت على عرض الرياض، حسب التقرير.

وكان منتخب الأردن قد حقق وصافة كأس العرب بعد خسارة النهائي أمام المغرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ونجح علي علوان خلال البطولة في تسجيل 6 أهداف من 6 مباريات خاضهم.

وشارك علوان في 8 مباريات بالدوري العراقي هذا الموسم ونجح في تسجيل أربعة أهداف وصناعة هدف وحيد.

ويبلغ علوان من العمر 25 عاما وبدأ مشواره مع نادي الجزيرة الأردني قبل أن ينتقل إلى الشمال القطري في يناير 2022 ومنه إلى الخور على سبيل الإعارة.

وانتقل علوان إلى سلاجور الماليزي في صفقة انتقال حر قبل أن يعود إلى الكرامة العراقي.