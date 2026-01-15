الرياضية: علي علوان ينضم إلى الرياض السعودي

الخميس، 15 يناير 2026 - 12:30

كتب : FilGoal

علي علوان - الأردن ضد الإمارات

وقع علي علوان مهاجم منتخب الأردن على عقود انتقاله إلى نادي الرياض السعودي، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن علوان وقع على عقد يربطه بنادي الرياض لمدة عام ونصف بعد شراء المدة المتبقية من عقده مع نادي الكرمة العراقي.

أخبار متعلقة:
الرياضية: ثنائي الدوري السعودي يتنافس لضم علي علوان تقرير: السيلية القطري وأهلي طرابلس يتصارعان على ضم علي علوان علوان الهداف وسيطرة مغربية على الجوائز الفردية لـ كأس العرب 2025 كأس العرب - علي علوان: لا يوجد أساسي أو احتياطي بمنتخب الأردن

وكان علي علوان قد تألق رفقة منتخب الأردن في كأس العرب الأخيرة، وحصد فيها منتخب الأردن المركز الثاني.

وكشفت الجريدة السعودية قبل أيام عن تقدم ضمك والرياض بعرضين رسميين من أجل ضم علي علوان في يناير الجاري.

وأشار التقرير إلى أن إدارة الكرامة العراقي تدرس العرضين في الوقت الحالي للمفاضلة بينهما.

ويبدو أنها وافقت على عرض الرياض، حسب التقرير.

وكان منتخب الأردن قد حقق وصافة كأس العرب بعد خسارة النهائي أمام المغرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ونجح علي علوان خلال البطولة في تسجيل 6 أهداف من 6 مباريات خاضهم.

وشارك علوان في 8 مباريات بالدوري العراقي هذا الموسم ونجح في تسجيل أربعة أهداف وصناعة هدف وحيد.

ويبلغ علوان من العمر 25 عاما وبدأ مشواره مع نادي الجزيرة الأردني قبل أن ينتقل إلى الشمال القطري في يناير 2022 ومنه إلى الخور على سبيل الإعارة.

وانتقل علوان إلى سلاجور الماليزي في صفقة انتقال حر قبل أن يعود إلى الكرامة العراقي.

علي علوان الرياض الكرمة ضمك
نرشح لكم
خبر في الجول - 3 أندية تطلب ضم بوبو من بيراميدز بعد 90 دقيقة.. الجونة يضم مطاوع من مودرن سبورت الصفقة الثانية.. حازم العسكري من زد إلى المقاولون العرب قطبا جدة يتنافسان على حارس النصر الثالثة في قطر.. آدم وناس يزامل أكرم توفيق في الشمال كما كشف في الجول.. المقاولون العرب يتعاقد مع أحمد نادر حواش سيزامل حمدي فتحي.. الوكرة يتعاقد مع لويس ألبيرتو تقرير: جراديشار يقترب من الدوري البولندي
أخر الأخبار
كأس عاصمة مصر - طلائع الجيش ينتصر على الأهلي ويتصدر ويتأهل لربع النهائي 6 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الزمالك - الدباغ وبيزيرا يقودان الهجوم أمام المصري في كأس العاصمة 8 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - 3 أندية تطلب ضم بوبو من بيراميدز 14 دقيقة | ميركاتو
دوري المحترفين - القناة يبتعد بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه 37 دقيقة | القسم الثاني
بعد 90 دقيقة.. الجونة يضم مطاوع من مودرن سبورت 44 دقيقة | الدوري المصري
الصفقة الثانية.. حازم العسكري من زد إلى المقاولون العرب 53 دقيقة | الدوري المصري
تحديد موعد لقاء بيراميدز ضد الجونة في كأس مصر ساعة | الكرة المصرية
روبرتسون يكشف آخر تطورات تجديد تعاقده مع ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي 3 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521311/الرياضية-علي-علوان-ينضم-إلى-الرياض-السعودي