أمم إفريقيا - حكيمي: كنا نعلم أننا نمتلك أفضل حارس مرمى في ركلات الترجيح

أشاد أشرف حكيمي ظهير أيمن منتخب المغرب بزميله ياسين بونو بعد قيادته لأسود أطلس إلى نهائي أمم إفريقيا.

أشرف حكيمي النادي : باريس سان جيرمان المغرب

وتأهل منتخب المغرب إلى نهائي أمم إفريقيا عقب الفوز على نيجيريا بركلات الترجيح 4-2 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وتصدى ياسين بونو لركلتي ترجيح ليقود المغرب إلى النهائي لأول مرة منذ عام 2004.

وقال أشرف حكيمي في تصريحات عبر موقع البطولة المغربي: "كنا نعلم أنه في حال وصولنا إلى ركلات الترجيح أننا نمتلك أفضل حارس مرمى في ذلك وسعداء جدا بوجوده معنا"

وتابع "نشكر الجماهير المغربية التي ساندتنا وشجعتنا في جميع المباريات منذ انطلاق البطولة".

وشدد حكيمي "نبذل كل ما لدينا داخل الملعب، واليوم كنا على مستوى المسؤولية وقدمنا مباراة كبيرة".

واختتم حكيمي تصريحاته "سنخوض النهائي الغائب عن المغرب منذ فترة طويلة ونهدي التأهل إلى الملك محمد السادس".

ولأول مرة يتأهل منتخب المغرب لنهائيات أمم إفريقيا منذ 2004، وللمرة الثالثة في تاريخها بعد 1988.

وخسر منتخب نيجيريا في المربع الذهبي للمرة التاسعة كأكثر منتخب يخسر في تلك المرحلة.

وتقام مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية يوم الأحد المقبل الموافق 18 يناير 2026 الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.