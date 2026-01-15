أمم إفريقيا - تعرف على ترتيب هدافي البطولة بعد نهاية نصف النهائي

الخميس، 15 يناير 2026 - 11:59

كتب : FilGoal

كرة كأس أمم إفريقيا المغرب 2025

واصل براهيم دياز نجم المغرب تصدر هدافي كأس أمم إفريقيا بعد نهاية نصف النهائي.

ولم يشهد نصف النهائي سوى تسجيل هدف وحيد بقدم ساديو ماني نجم السنغال.

فقد انتهى لقاء مصر والسنغال بفوز أسود التيرانجا بهدف ماني، وانتهى نصف النهائي الآخر بين المغرب ونيجيريا بدون أهداف، لكن ركلات الترجيح ابتسمت لأصحاب الأرض.

ويتصدر المغربي براهيم دياز قائمة الهدافين برصيد 5 أهداف، ويأتي بعده محمد صلاح بالتساوي مع فيكتور أوسيمين هداف نيجيريا في المركز الثاني.

وجاء ترتيب هدافي أمم إفريقيا بعد مرحلة نصف النهائي

1 براهيم دياز (المغرب) – 5 أهداف

2 محمد صلاح (مصر) – 4 أهداف

2 فيكتور أوسيمين (نيجيريا) – 4 أهداف

3 أديمولا لوكمان (نيجيريا) – 3 أهداف

3 أماد ديالو (كوت ديفوار) – 3 أهداف

3 أيوب الكعبي (المغرب) – 3 أهداف

3 رياض محرز (الجزائر) – 3 أهداف

3 لامين سيناسوكو (مالي) – 3 أهداف

محمد صلاح براهيم دياز كأس أمم إفريقيا فيكتور أوسيمين
