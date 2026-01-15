أمم إفريقيا - منتخب مصر يكتفي بالحصول على 2.5 مليون دولار

الخميس، 15 يناير 2026 - 11:55

كتب : FilGoal

منتخب مصر

سيحصل منتخب مصر على 2.5 مليون دولار نظير المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025، وذلك بعد خسارته في نصف النهائي.

ويستضيف المغرب منافسات أمم إفريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير.

خسر المنتخب المصري نصف النهائي أمام السنغال بهدف دون مقابل.

ليضرب موعدا مع نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت.

يذكر أن الجوائز المالية لبطولة أمم إفريقيا ارتفعت بقيمة مالية تصل إلى 32 مليون دولار أمريكي.

وجاء توزيع الجوائز المالية في البطولة كالآتي:

المركز الرابع في دور المجموعات (6 منتخبات) = 500 ألف دولار لكل منهم.

الثنائي غير المتأهل من أصحاب المركز الثالث (2) = 700 ألف دولار.

الخاسرون في ثمن النهائي (8 منتخبات) = 800 ألف دولار لكل منهم.

الخاسرون في ربع النهائي (4 منتخبات) = مليون و300 ألف دولار لكل منهم.

الخاسران في نصف النهائي (منتخبان) = 2 مليون و500 ألف دولار لكل منهما.

الوصيف (منتخب واحد) = 4 مليون دولار.

البطل (منتخب واحد) = 7 مليون دولار.

ويلعب منتخب المغرب أمام نظيره السنغالي يوم الأحد في النهائي.

