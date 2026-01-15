كانسيلو في قائمة برشلونة لمواجهة راسينج سانتاندير

الخميس، 15 يناير 2026 - 11:38

كتب : FilGoal

كانسيلو - لابورتا - برشلونة

أعلن هانز فليك مدرب برشلونة قائمة فريقه التي تواجه راسينج سانتندير في ثمن نهائي كأس إسبانيا يوم الخميس.

القائمة شهدت تواجد جواو كانسيلو المنضم حديثا من الهلال السعودي، بعدما تم تسجيله في الاتحاد الإسباني لكرة القدم بنجاح.

وواجه برشلونة صعوبات كثيرة في تسجيل اللاعبين في السنوات الاخيرة بسبب مشاكل إدارية.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: فويتشيك تشيزني - جوان جارسيا - مارك أندريه تير شتيجن.

الدفاع: جواو كانسيلو - أليخاندرو بالدي - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - جيرارد مارتن - جول كوندي - إريك جارسيا

الوسط: بيدري - فيرمين لوبيز - مارك كاسادو - داني أولمو - مارك بيرنال - تومي.

الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال - رافينيا - ماركوس راشفورد - روني بردجي.

Image

ويدخل برشلونة المباراة منشيا بفوزه بكأس السوبر الإسباني في السعودية يوم الأحد على حساب غريمه ريال مدريد.

جواو كانسيلو برشلونة
