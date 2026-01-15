أمم إفريقيا - مدافع السنغال: الاستمرارية منحتنا الأفضلية.. ولا توجد كلمات لوصف ما يقدمه ماني

يرى موسى نياكاتي مدافع السنغال أن منتخب بلاده حقق فوزا مستحقا على منتخب مصر.

وتأهل منتخب السنغال على حساب مصر بهدف ساديو ماني الذي جاء في الدقيقة 78.

وقال موسى نياكاتي لاعب السنغال في تصريحات للصحفيين: "الاستمرارية والثبات في المستوى الذي نقدمه منذ انطلاق البطولة منحنا الأفضلية أمام مصر".

وأضاف "لا توجد كلمات لوصف ما يقدمه ساديو ماني إنه قائدنا وسعداء بوجوده. علينا الراحة الآن قبل الاستعداد لخوض المباراة النهائية".

واستمرت عقدة منتخب السنغال لمصر في السنوات الأخيرة، بعد الفوز بهدف ساديو ماني في المباراة التي أقيمت في ملعب طنجة الكبير.

ووصل منتخب السنغال لنهائي كأس الأمم الإفريقية للمرة الرابعة في تاريخه.

ليلتقي في نهائي البطولة مع المغرب الفائز على نيجيريا بركلات الترجيح.