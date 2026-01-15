أمم إفريقيا - خلف الحضري.. بونو يعادل ثاني أكثر حارس مرمى حفاظا على نظافة شباكه

حافظ المغربي ياسين بونو على نظافة شباكه أمام نيجيريا في نصف نهائي أمم إفريقيا ليحقق رقما تاريخيا.

وتأهل منتخب المغرب إلى نهائي أمم إفريقيا عقب الفوز على نيجيريا بركلات الترجيح 4-2 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وتصدى ياسين بونو لركلتي ترجيح ليقود منتخب المغرب إلى النهائي الأول منذ عام 2004.

وبات بونو ثاني أكثر حارس مرمى في تاريخ أمم إفريقيا حفاظا على نظافة شباكه بالبطولة.

ويتصدر عصام الحضري قائمة أكثر حراس المرمى حفاظا على نظافة شباكه في تاريخ أمم إفريقيا بـ 14 مرة.

وجاءت قائمة أكثر حراس مرمى حفاظا على نظافة شباكهم كالآتي:

عصام الحضري - 14 مرة

المغربي ياسين بونو - 11 مرة

الإيفواري بو بكر باري - 11 مرة

الإيفواري آلان جواميني - 10 مرات

النيجيري فينسنت إنياما - 10 مرات

السنغالي إدوارد ميندي - 10 مرات

ولأول مرة يتأهل منتخب المغرب لنهائيات أمم إفريقيا منذ 2004، وللمرة الثالثة في تاريخها بعد 1988.

وخسر منتخب نيجيريا في المربع الذهبي للمرة التاسعة كأكثر منتخب يخسر في تلك المرحلة.

وتقام مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية يوم الأحد المقبل الموافق 18 يناير 2026 الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.