أمم إفريقيا - لاعب نيجيريا: حاوروا حكم مواجهة المغرب
الخميس، 15 يناير 2026 - 11:22
رفض أكور أدامز لاعب إشبيلية ومنتخب نيجيريا الوقوف لإجراء حوارات صحفية في المنطقة المختلطة عقب الهزيمة أمام المغرب.
وتأهل منتخب المغرب إلى نهائي أمم إفريقيا عقب الفوز على نيجيريا بركلات الترجيح 4-2 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.
وقال أكور أدامز للصحفيين في المنطقة المختلطة: "اذهبوا وحاوروا حكم المباراة".
وجاء ذلك كتهكم من لاعب نيجيريا على أداء حكم المباراة.
وأدار الغاني دانييل لاريا مباراة المغرب ضد نيجيريا تحكيميا في نصف نهائي أمم إفريقيا 2025.
ولأول مرة يتأهل منتخب المغرب لنهائيات أمم إفريقيا منذ 2004، وللمرة الثالثة في تاريخها بعد 1988.
وخسر منتخب نيجيريا في المربع الذهبي للمرة التاسعة كأكثر منتخب يخسر في تلك المرحلة.
وتقام مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية يوم الأحد المقبل الموافق 18 يناير 2026 الجاري.
وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.