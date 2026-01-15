أمم إفريقيا - إدريسا جاي: حافظ على هدوئنا أمام مصر.. وماني تألق كعادته

أعرب إدريسا جانا جاي لاعب منتخب السنغال عن سعادته البالغة عقب الفوز على مصر وبلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا.

وتأهل منتخب السنغال على حساب مصر بهدف ساديو ماني الذي جاء في الدقيقة 78.

وقال إدريسا جانا جاي في تصريحات للصحفيين: "ساديو ماني تألق كعادته في مباراة كانت شديدة التوتر، لكننا حافظنا على هدوئنا ودافعنا جيدا".

وأضاف "كنا ندرك أهمية بلوغ النهائي، ولذلك بذلنا قصارى جهدنا وحققنا فوزا مستحقا".

واستمرت عقدة منتخب السنغال لمصر في السنوات الأخيرة، بعد الفوز بهدف ساديو ماني في المباراة التي أقيمت في ملعب طنجة الكبير.

ووصل منتخب السنغال لنهائي كأس الأمم الإفريقية للمرة الرابعة في تاريخه.

ليلتقي في نهائي البطولة مع المغرب الفائز على نيجيريا بركلات الترجيح.