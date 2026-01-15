أمم إفريقيا - سايس: أشعر كأنني طفل صغير بعد التأهل للنهائي.. ومحظوظون بامتلاك بونو

الخميس، 15 يناير 2026 - 11:11

كتب : FilGoal

المغرب - جزر القمر - رومان سايس

أعرب رومان سايس مدافع منتخب المغرب عن سعادته الغامرة بعد حسم التأهل لنهائي أمم إفريقيا لأول مرة منذ عام 2004.

رومان سايس

النادي : الشباب

المغرب

وتأهل منتخب المغرب إلى نهائي أمم إفريقيا عقب الفوز على نيجيريا بركلات الترجيح 4-2 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وقال رومان سايس عبر تصريحات صحفية: "سعداء جدا بالتأهل إلى النهائي، وهذا هو الهدف الذي نعمل من أجله منذ سنوات طويلة".

وكشف سايس "اليوم أشعر كأنني طفل صغير، هذه مشاركتي الخامسة في أمم إفريقيا وأخيرا تمكنا من الوصول للنهائي".

وشدد "نحن نلعب على ارضنا وتنتظرنا مباراة واحدة، مباراة للقتال وبذل كل شيء لرفع الكأس ونحتفل معا احتفالا كبيرا".

وأوضح سايس "لن أقول إننا كنا هادئين تماما، ونعلم أن لدينا بونو في المرمى وهذا يرفع عنا بعض الثقل، وإذا سجلنا ركلاتنا سيصد واحدة أو اثتنين في كل مرة".

واختتم رومان سايس تصريحاته "محظوظون بامتلاك حارس مرمى كبير بل حراس مرمى كبار، أعتقد أن الفضل يعود إلى المحمدي وحرار اللذين يقومان بعمل استثنائي، وإن شاء الله يوم الأحد سنلعب النهائي".

ولأول مرة يتأهل منتخب المغرب لنهائيات أمم إفريقيا منذ 2004، وللمرة الثالثة في تاريخها بعد 1988.

وخسر منتخب نيجيريا في المربع الذهبي للمرة التاسعة كأكثر منتخب يخسر في تلك المرحلة.

وتقام مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية يوم الأحد المقبل الموافق 18 يناير 2026 الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

