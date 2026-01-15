تقرير: جراديشار يقترب من الدوري البولندي

دخل نادي جورنيك زابجه البولندي في مفاوضات متقدمة مع الأهلي لضم المهاجم السلوفيني نيتس جراديشار خلال فترة الانتقالات الجارية.

وارتبط اسم جراديشار بالرحيل عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الجارية في ظل بحث الأهلي عن ضم مهاجم أجنبي آخر.

وكشف موقع planetnogomet البولندي أن نادي جورنيك زابجه البولندي في مفاوضات متقدمة مع الأهلي لضم السلوفيني نيتس جراديشار في يناير الجاري.

وشهدت الفترة الماضية اهتماما من أندية أخرى بضم اللاعب، من بينها ستورم جراتس النمساوي، إلى جانب عرض من المغرب، قبل أن يتحول المسار نحو الدوري البولندي.

ويتقاسم جورنيك زابجه صدارة ترتيب الدوري البولندي مع فيسلا بلوك بـ 30 نقطة لكل منهما عقب خوض 18 جولة ومباراة الفريق المقبلة يوم 31 يناير الجاري.

وبدأ ممثلو اللاعب مفاوضاتهم مع إدارة جورنيك زابجه، في ظل سعي النادي البولندي لتدعيم مركز رأس الحربة بلاعب شاب يتمتع بالقوة البدنية والرغبة في التطور، وهو ما ينطبق على جراديشار.

وقد يسهل انتقال المهاجم السلوفيني إلى جورنيك عملية التأقلم، في ظل وجود مواطنيه داخل الفريق، حيث يحمل إريك يانجا شارة القيادة ويعد أحد رموز النادي، إلى جانب لوكا زاهوفيتش الذي يلعب ضمن صفوف الفريق.

ويرغب الأهلي في تحقيق مقابل مادي مناسب من بيع اللاعب، بينما يرى النادي البولندي في جراديشار إضافة قوية لهجومه، خاصة مع اعتبار الدوري البولندي محطة مناسبة لتطور اللاعبين الشباب.

وخاض جراديشار مع الأهلي هذا الموسم 18 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف.