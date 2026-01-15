كرة يد - من أجل العاشرة.. 19 لاعبا في قائمة منتخب مصر النهائية لأمم إفريقيا

الخميس، 15 يناير 2026 - 10:55

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كرة يد

أعلن الإسباني خافيير باسكوال المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد القائمة النهائية استعدادا لخوض منافسات أمم إفريقيا.

وشهدت القائمة تواجد 19 لاعبا.

وتستضيف رواندا منافسات أمم إفريقيا لرجال كرة اليد خلال الفترة من 21 إلى 31 يناير الجاري.

ويشارك 16 منتخبا في أمم إفريقيا مقسمين على 4 مجموعات ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار منتخبات أنجولا والجابون وأوغندا.

ويسعى منتخب مصر للتتويج بلقب إفريقيا العاشر لمعادلة منتخب تونس كأكثر منتخب تتويجا بالألقاب.

وجاءت قائمة منتخب مصر النهائية لأمم إفريقيا كالآتي:

حراسة المرمى: محمد علي - محمد الطيار - عبد الرحمن حميد

الجناح الأيمن: أكرم يسري - محمد أوكا.

الجناح الأيسر: أحمد هشام سيسا - محمد مؤمن صفا.

الظهير الأيمن: يحيى خالد - مهاب سعيد.

الظهير الأيسر: علي زين - أحمد هشام "دودو" - نبيل شريف - هشام صلاح.

الدائرة: إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - محمد عبد العزيز جدو.

صانع الألعاب: يحيى الدرع - سيف الدرع.

وحصد منتخب مصر لقب أمم إفريقيا في آخر ثلاث نسخ أقيمت أعوام 2020 و2022 و2024.

وبات المنتخب المصري ثاني أكثر منتخب تتويجا باللقب برصيد 9 ألقاب وبفارق لقب وحيد عن تونس.

وجاء طريق منتخب مصر حتى النهائي كالآتي:

دور المجموعات

الأربعاء 21 يناير - مصر × الجابون - 12:30 ظهرا

الخميس 22 يناير - مصر × أنجولا - 5 مساء

السبت 24 يناير - أوغندا × مصر - 3 عصرا

الدور الرئيسي

أول وثاني المجموعة الثانية يلعبان ضد أول وثاني المجموعة الأولى يومي 25 و27 يناير.

الخميس 29 يناير - نصف النهائي

السبت 31 يناير - النهائي

كرة يد منتخب مصر أمم إفريقيا
